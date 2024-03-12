F1︱紅牛領隊漢拿盛傳被炒　車隊發聲明澄清　背後角力風起雲湧

F1（一級方程式）世界冠軍車隊紅牛領隊漢拿（Christian Horner）性醜聞風波纏繞不散，有傳言盛傳他會被車隊辭退，紅牛隨即發聲明澄清兼力撐，然而他被指性騷擾女下屬的風波，仍未有冷卻下來跡象。



紅牛領隊漢拿（Christian Horner）性醜聞風波纏繞不散。（Getty Images）

紅牛車隊領隊漢拿牽涉性騷擾女下屬，他一直否認所有指控，車隊進行調查後，獲洗脫「不當行為」，但之後宣稱是他與涉事女下屬的訊息對話被洩，再次令他在車隊前途備受質疑。

漢拿爆出性醜聞後，對於他的去留眾說紛紜，早前才有指漢拿獲紅牛車隊最大股東許書恩（Chalerm Yoovidhya）力撐，卻又另有消息說許書恩或在3月24日上演的奧地利站前將他辭退。賽車網站F1-Insider則聲稱，紅牛已故創辦人馬特希茨之子馬克馬特希茨（Mark Mateschitz）和母公司另一巨頭明沙拉夫（Oliver Mintzlaff）均考慮踢走漢拿。

不過紅牛發聲明澄清，「正如漢拿已說過，他很感激車隊股東全力支持，目前情況仍然如此。」

爆出醜聞後，F1開季首兩站漢拿均獲太太Geri Halliwell到場支持。（Getty Images）

現年50歲的漢拿，在2005年起出任紅牛車隊領隊，在位近20年，地位猶如車隊的「國王」。爆出醜聞後，開季首兩站他均獲太太Geri Halliwell到場支持，兩人手牽手到車場以示情比金堅。

漢拿表面上在今次風暴中地位依然，難掩車隊背後風起雲湧，地位崇高的紅牛長年顧問馬高（Helmut Marko）已有離心，馬高與韋斯達賓關係密切，亦是留住這位王牌車手的關鍵人物，馬高或離隊的消息一出，立即出現「韋少」可能離開紅牛的傳言。

韋斯達賓（左）相當信任馬高（右）。（Getty Images）

英國《電訊報》記者雲夏倫早前指，韋斯達賓跟紅牛合約在2028年才屆滿，但如果馬高離開車隊，他可以在每季季尾自由身離開。

漢拿最新亦承認，韋斯達賓如欲離隊，紅牛不會阻止，「就如生命中的任何事情，你不能因為一張紙而強迫某人留在某地。假如某人不想留在車隊，我們不會違反他的意願強行將他留在這裏。」

韋斯達賓在紅牛奪獎無數，但也有可能因今次風波離隊。（Getty Images）

漢拿能否令韋斯達賓留下來？（Getty Images）

已故的馬特希茨生前與馬高是好友，也極為信任對方，因此將紅牛車手學院和兩支旗下F1車隊的車手「生殺權」都交由馬高全權負責，去年已有傳馬特希茨離世後，紅牛車隊便爆發權鬥，由車隊成立起已出任領隊至今近20年的漢拿希望掌握更大權力，包括馬高擁有的權力。

「韋少」去年底受訪時，明言自己支持馬高：「我最重視忠誠和尊重，我從馬高身上感受到雙向的尊重，我不會讓他失勢的。」F1 Insider報道指，韋斯達賓父子、馬高、「天才設計師」紐維（Adrian Newey）都希望漢拿離隊，若然許書恩一方繼續力保漢拿，前述幾位車隊關鍵人物有機會一同離開。