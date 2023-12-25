馬古尼由曼聯搣柴到出售邊緣　堅守信念的自我救贖｜2023體壇人物

哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：哈利麥佳亞）眉頭深鎖，猶如陶大宇般掩面的相片，或許是近兩年關於這名英格蘭悍將最常見的圖片。

馬古尼在場上頻頻犯錯﹑被曼聯搣柴﹑瀕臨被出售邊緣﹑受盡輿論壓力，就算面對任何困境，他依然積極，從來沒半點怨言，只是低頭做好自己。

馬古尼由人見人笑的「麥麥送」，憑態度及毅力變成英超11月最佳球員，縱然今年過得一點都不容易，但2023年卻上演了一場精彩的「馬古尼之逆襲」。



哈利馬古尼做曼聯隊長時，不時垂頭喪氣。（資料圖片／Getty Images）

「麥麥送」頻出事 坦赫格上任後坐冷板

哈利馬古尼，又名「麥隊」﹑「麥麥送」，8000萬英鎊轉會費加盟曼聯後，他的名字漸變笑話，成為全球各地球迷每周取笑對象和話題，這兩個暱稱卻在今年一掃而空。

「麥麥送」的由來，由2021年下半年說起——在場上的馬古尼患得患失，各種各樣千奇百趣的犯錯，他有心或無意都好，例如傳球送禮﹑與隊友撞作一團﹑被省中反彈「擺烏龍」等，總是發生在馬古尼身上。

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馬古尼在場上「出事率」愈來愈高，曼聯先後引入華拉尼及利辛度馬天尼斯，主帥坦赫格更信任這一對新加盟的中路守將，哈利馬古尼在曼聯的出場順位愈來愈後，比起連迪路夫﹑回巢的伊雲斯，甚至串演中堅的勞基梳爾還要後，在陣中漸漸變得可有可無。

2022/23球季，踏入2023年，馬古尼僅得5場正選﹑5場後備，就像消防員一樣「踢一場唞兩場」，試問這樣不穩定的上陣次數，馬古尼又怎樣保持比賽狀態？縱然如此，英格蘭主帥修夫基依然向他投下信任一票，但他把患得患失帶往國際賽，偶爾令英軍防線出現麻煩，無論他出戰球會或是國家隊的賽事，總有柴台的聲音。

後備入替的馬古尼被省中擺烏龍。（路透社）

被搣柴、被放棄 仍堅定不移效忠曼聯

今年夏天，馬古尼的仕途遇上重大打擊，曼聯宣布褫奪馬古尼的隊長臂章，並委任般奴費南迪斯繼任隊長一職，連「麥隊」的暱稱都不再存在。事實上，馬古尼上季在後備席上的時間比場上更多，他的隊長之位彷彿名存實亡。

普通人被「燉冬菇」，有些會意志消沉﹑有些會老羞成怒，與公司不歡而散也可理解。這件事發生在馬古尼身上，失望難免，但他完全沒有以上的行為，更再度向曼聯表忠。

由我3年半前擔當這角色那天開始，帶領曼聯是我極大榮幸......無論由誰接任（隊長），我祝福他取得一切成功，他們會得到我的全面支持。 哈利馬古尼

即使馬古尼失去了隊長臂章，他依然奮力為曼聯出戰。（資料圖片／Getty Images）

懷着樂觀總有轉機

「由我3年半前擔當這角色那天開始，帶領曼聯是我極大榮幸，也是我生涯至今其中一個最自豪時刻。曼聯隊長是足球生涯其中一個最大榮耀，我已盡一切努力幫助曼聯在球場內外成功。我永遠感激蘇斯克查給我這責任，無論由誰接任，我祝福他取得一切成功，他們會得到我的全面支持。」

當馬古尼被搣柴後，再被列入清洗名單，在曼聯的生涯彷彿已進入倒數階段，英媒曾報道韋斯咸以3000萬鎊的轉會費收購這名前隊長，其後英媒指馬古尼與韋斯咸在薪酬上未達共識，交易最終拉倒。根據英國《天空體育》引述消息人士指，其實馬古尼從來未與莫耶斯接觸，他依然深愛曼聯，並相信自己將獲得大量的上陣機會。

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「相信自己獲得大量上陣機會」，以今季季初的情況而言，像是天方夜譚，馬古尼的待遇沒有改變，季前熱身賽再度「派膠」，更被新同事奧拿拿場上怒斥，而開季頭3場全數沒有披甲，情況似乎沒有改善過。馬古尼這種漠視一切客觀環境的等待，可以是樂觀，亦可以是盲目，但他依然相信，相信總有一天，屬於他的時間會來臨。

馬古尼義無反顧地選擇留隊後，他靜候多時的機會終於來到。

哈利馬古尼捱過低潮。（資料圖片／Getty Images）

曼聯今季防線傷兵滿營，馬天尼斯的腳掌蹠骨受傷，預料養傷至2024年，華拉尼同樣傷多過踢，連今夏回巢的老將伊雲斯亦在連場征戰之後受傷，無傷無病的馬古尼，終於再度出現在大軍名單。

馬古尼臨危受命，連續3場正選上陣皆助曼聯獲勝，更在對哥本哈根的歐聯分組賽攻入奠勝一球，取得寶貴3分。馬古尼自10月初取回正選，至今在曼聯所有賽事都踢足每一分鐘。曾經取笑過他的球迷，紛紛對他改觀，網上甚至出現一股道歉潮，社交媒體X瘋傳一份向馬古尼道歉的表格，承認自己「唔識波」錯怪了他。

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哈利馬古尼自10月起坐穩正選位置。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼現在是（球隊）非常重要的一員，他在低潮反彈，並展示強大的心理狀態。 曼聯主帥 坦赫格

曾經將馬古尼放進雪櫃的坦赫格，都罕有地公開讚賞馬古尼，而他的努力及反彈同樣被外界看在眼內，英超賽會向馬古尼頒發11月英超最佳球員，協助飄忽不定的曼聯在11月連贏3場兼零失球，縱然這個獎項不是什麼重大殊榮，但對馬古尼卻是一個莫大的肯定。「如果沒有隊友、職員及球迷，我不可能做到。你們的愛及支持都不會被無視，我十分感激。」

曼聯今季繼續「海鮮波」，每當對他們有希望時就會打回原形，但馬古尼總能給予曼聯球迷一絲暖意，就如早前作客不敵紐卡素後，馬古尼是少數向在場曼聯球迷致意的球員；主場0：3淨負般尼茅夫一仗，馬古尼拼盡全力助攻助守，縱然未能平反敗局，但他至少沒有放棄。尤其當陣中前鋒拉舒福特和安東尼馬迪爾被批評在球場內「散步」，對球隊勝負毫不着緊，馬古尼表現出來的精神面貌更形可貴。

過去幾年來，馬古尼肯定是在英國遭受網上欺凌最多的代表人物之一，他總是能無視抨擊，心理質素強悍。2023年哪怕墮進事業低谷，他依然堅守信念，明知留在曼聯要坐冷板，也拒絕離隊、轉投出場次數有保證的韋斯咸。或許那不是理性選擇，聆聽內心的聲音留在深愛的曼聯，堅持能做個有用的人、為球隊帶來貢獻。他耐心等待終迎來轉機，這份阿Q精神開花結果，成功扭轉世人對他的看法，一年之前，試問又有誰能料到？

無論有多艱難﹑多難受都好，硬着頭皮堅持下去，就是馬古尼在今年教曉大家的其中一件事。

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