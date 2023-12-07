女足︱英格蘭補時2分鐘內出線變出局緣盡奧運　美特復出好夢成空

歐洲足協今年首辦女子歐洲國家聯賽（UEFA Women's Nations League，簡稱：女子歐國聯），最高級別的A聯賽同時作為2024巴黎奧運的資格賽。2023女子世界盃亞軍英格蘭被編入跟荷蘭同組，由於先後作客荷蘭、比利時均敗陣，出線機會一度渺茫。

回師主場險勝荷蘭，英格蘭終極一戰對蘇格蘭成功大炒對手6：0，以為追回得失球力壓荷蘭晉級，怎料荷蘭對比利時補時5分鐘取得關鍵一球，終將英格蘭踢出局。歐國盃神鋒美特（Beth Mead）滿以為甫復出即領軍創奇蹟，最終失落歐國聯決賽周，並再次錯過奧運女足賽事。



美特（左）復出不久，布朗絲（右）補時3分鐘的入球原以為足以領英格蘭出線，最終好夢成空。（路透社）

首屆女子歐國聯多組強強對碰 瑞典、挪威齊出局

2024奧運在巴黎上演，法國女足以主辦國身份獲得入場券，因此歐洲地區開放競爭的席位由3個減至2個，今年首辦的女子歐國聯，最高級別的A聯賽由16支球隊分為4組角逐，每組4隊，4支小組首名球隊晉身決賽周，決賽兩隊會繼主辦國法國之後，獲得歐洲區餘下兩個參賽席位（如法國晉身歐國聯決賽，會改由歐國聯季軍戰勝方出戰）。

如此賽際下，只要小組擁有多過一支頂級勁旅，便會出現強隊出局的賽果，例如A1組的荷蘭與英格蘭，A2組的法國與挪威，以及A4組的西班牙與瑞典。挪威在最後一輪不敵奧地利，只得小組第3名，晉級不成還要踢降班附加賽；瑞典不幸與世界盃冠軍西班牙同組，加上早已失分太多，出局命運早定，遭西班牙「雙殺」後同淪降班附加賽。

最驚心動魄的是A1組，英格蘭、荷蘭最後一輪之前同得9分，荷蘭在得失球差佔有3球優勢，英格蘭作客組內實力最弱的蘇格蘭，荷蘭主場面對曾分別擊敗他們和英格蘭的比利時。

英格蘭守將布朗絲補時3分鐘入球後激動慶祝，當時英軍上下以為已經出線。（路透社）

英格蘭、荷蘭史詩式隔空大鬥法

關鍵一仗，帶領英格蘭贏得女子歐國盃的神射手美特，前十字韌帶（ACL）重創後首度正選為國家隊上陣，有她在陣之下，英格蘭甫開賽已為「大屠殺」展序幕：守將格蓮活特（Alex Greenwood）13分鐘先開紀錄，羅倫占士（Lauren James）接連在38、39分鐘取得入球，短時間內梅開二度，加上美特在上半場補時1分鐘的入球，上半場英格蘭已經以4：0遙遙領前。

同一時間，荷蘭僅1：0領先比利時，英格蘭已追回之前落後的得失球差距，更在總得球上佔優（當時雙方分數、得失球差相同，總得球較多者出線）。下半場初段，英格蘭繼續施壓，49分鐘另一復出不久的主力卻比（Fran Kirby）助英軍拉開至5：0，即使荷蘭在54分鐘再入一球，當時晉級球隊依然是英格蘭。

巴黎奧運資格「反轉再反轉」

高潮在補時階段持續出現——先是荷蘭在補時1分鐘，由里昂中場伊古露娜（Damaris Egurrola）射成3：0，在得失球差反超前英格蘭；繼而到補時3分鐘，英格蘭超級守將布朗絲（Lucy Bronze）近門頂入，英軍上下滿以為6：0的比數足以讓她們奇蹟出線。

不料戲劇性一刻在荷蘭對比利時補時5分鐘出現：伊古露娜再入一球，荷蘭終以4：0大勝比利時，英格蘭縱同得12分，但得失球以一球之差不及荷蘭，未能晉身歐國聯決賽周，同時緣盡巴黎奧運。

英格蘭 VS 荷蘭 驚心動魄至補時

45+1分鐘／英格蘭 4：0 蘇格蘭 晉級球隊：英格蘭

49分鐘／英格蘭 5：0 蘇格蘭 晉級球隊：英格蘭

54分鐘／荷蘭 2：0 比利時 晉級球隊：英格蘭

90+1分鐘／荷蘭 3：0 比利時 晉級球隊：荷蘭

90+1分鐘／英格蘭 6：0 蘇格蘭 晉級球隊：英格蘭

90+5分鐘／荷蘭 4：0 比利時 晉級球隊：荷蘭



荷蘭力壓英格蘭，晉級歐國聯決賽周。（路透社）

歐國盃功臣美特：我們心碎了

英格蘭大軍一度開心地慶祝「出線」，補時階段兩分鐘之內由出線變出局，眾將由天堂急墜地獄，均流露心碎表情，尤其是補時攻入一球的布朗絲。美特夢幻復出慘變噩夢收場，賽後她坦言：「我們以為成功達到終點，結果並非如此。我們心碎了，我們在球場上已傾盡所有。」

換言之，上屆奧運3支歐洲區代表英國（Team GB）、瑞典和荷蘭之中，只有荷蘭仍保持巴黎奧運參賽機會。瑞典女足為東京奧運銀牌得主，荷蘭8強互射12碼負美國，英國加時3：4不敵澳洲。那屆賽事英國看守教練Hege Riise爭議地沒有選美特入大軍，今次英軍緣盡奧運，亦意味這位攻擊好手依然未能一嚐奧運滋味。

美特自領軍在2022年夏天贏得女子歐國盃後，過去一年來歷盡低谷，先是2022年11月前十字韌帶重創，兩星期後她的女朋友和阿仙奴隊友美迪瑪（Vivianne Miedema）同樣觸傷ACL須長唞，至今年1月母親June不敵癌魔病逝。

近期她與美迪瑪先後復出賽場，美特在阿仙奴重拾佳態，可惜未能為英格蘭再創奇蹟。不過2022歐國盃荷蘭8強出局後，美迪瑪不止在英格蘭球迷區為美特打氣，甚至在June要求下穿上英格蘭球衣，假如荷蘭順利置身明年巴黎奧運，要留意美特會否投桃報李，穿上美迪瑪的荷蘭戰衣為另一半加油。