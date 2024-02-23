劍擊亞青賽｜港隊續強勢　鄭鐵男花劍摘銅　連續3年登頒獎台

在巴林舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，來到第6日，港隊繼續有進賬，保持日日有獎牌的走勢。男子花劍的鄭鐵男青年組獲得一面銅牌，連續3年登上亞青的頒獎台。



（香港劍擊總會圖片）

亞青第6日賽事，上演青年組男子花劍﹑女子重劍及女子佩劍的個人賽。港隊男花派出前世少冠軍鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖及蔡子樂爭冠，鄭鐵男小組全勝，晉身淘汰賽後接連大勝卡塔爾﹑哈薩克及新加坡劍手15：4，其後再以15：8輕取中華台北選手，打入4強穩奪獎牌。鄭鐵男惡鬥韓國劍手An Hyeonbhin，結果以12：15告負，無緣決賽，亦為港隊增添一面銅牌，保持日日有獎牌的走勢，鄭鐵男連續3年在亞青賽摘銅。

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（香港劍擊總會圖片）

另一港將麥朗圖，在淘汰賽階段愈戰愈勇，分別擊敗澳洲﹑烏茲別克及韓國劍手，惜在8強以11：15憾負中國劍手，無緣獎牌。林浩朗與蔡子樂則在32強止步。

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麥朗圖。（香港劍擊總會圖片）

女子重劍方面，港隊的陳海琳、黎曉曈及方心於16強出局，吳婉琳則32強止步。至於女子佩劍，最後一年參加亞青的薛雅齊16強不敵澳洲劍手，薛雅致﹑吳羿霖及鄭雅之則同樣在32強出局。

今年亞青的個人賽已結束，今日（23日）將上演男子佩劍﹑男子重劍及女子花劍的青年組團體賽，繼續力爭獎牌。