花劍世界盃｜鄭曉為符妤名闖開羅站正賽圈　陳諾思資格賽止步

除了亞洲青少年劍擊錦標賽，香港劍擊隊的師兄師姐們，今周末分途出戰花劍世界盃開羅站及男子重劍世界盃德國站。周四（22日）率先上演女子花劍的資格賽，兩名港將符妤名及鄭曉為脫穎而出，躋身正賽圈。



開羅站世界盃周四先上演女子花劍資格賽，港隊派出陳諾思﹑鄭曉為﹑符妤名及關渝澄，鄭﹑符兩人在小組賽同樣僅負1場，符妤名以較佳的得失劍直入正賽圈，連續3站躋身國際賽64強。鄭曉為在淘汰賽擊敗匈牙利劍手，今季首度晉身正賽圈。

符妤名正賽首圈硬撼中國隊劍手﹑杭州亞運個人金牌得主黃芊芊；鄭曉為則與意大利劍手Martina Sinigalia爭晉級。關渝澄在淘汰賽首場止步。

在今站前暫時以「亞大區第二」獲得巴黎奧運入場券的陳諾思，特意棄戰亞青賽爭分，陳諾思小組賽3勝2負，其後首場淘汰賽以1劍飲恨不敵法國劍手，無緣正賽圈。

根據今站前的奧運積分排名，暫列亞大區次席的陳諾思，只是領先韓國劍手Hong Sena 0.75分，Daphne今站無緣正賽，衝擊奧運資格有可能受挫，幸好該名韓國劍手今站小組賽出局，陳諾思有望保住位置，甚至些微拉開分差。