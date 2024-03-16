空手道K1聯賽｜劉慕裳力挫強敵入決賽　力爭破6年超聯金牌荒

撰文：陳旭暉
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空手道K1超級聯賽土耳其安塔利亞站，港將劉慕裳（Grace Lau）再闖決賽，將在香港時間周日（17日）力爭打破K1超聯的6年金牌荒。

劉慕裳再入K1超聯決賽，將於香港時間周日爭金。（賽會Facebook）

Grace今年1月榮升「世一」，並在1月底的K1超聯巴黎站首次以世界第一身份出戰。該次她未能終結K1金牌荒，但最終仍擊敗伊朗選手Afsaneh Mahsa獲銅。

劉慕裳今次在土耳其安塔利亞分組賽2戰全勝，先後擊敗日本選手三島きり及印尼選手Krisda Putri Aprilia。八強淘汰菲律賓的Alforte Sakura後，劉慕裳在四強硬碰世界排名第7的日本好手尾野真步。

劉慕裳在四強擊敗強敵尾野真步。（資料圖片／林靄怡攝）

這場雙方都以「八步連」應戰，Grace表現較佳獲44分，淘汰42.8分的尾野真步晉級決賽，將與排名第15的日本選手東佐江子爭奪金牌。

Grace上次在K1超聯奪金已是2018年4月，雖然連續7次入決賽紀錄在巴黎一役中斷，不過今次打破近6年冠軍荒的機會不小，而且也延續2020年起參加國際賽都有獎牌落袋紀錄，至今已連續19站。

劉慕裳近年國際賽成績
2020年2月　K1超聯　銅牌
2020年3月　K1超聯　銅牌
2021年5月　K1超聯　銀牌
2021年8月　東京奧運　銅牌
2021年11月　世錦賽　銅牌
2021年12月　亞錦賽　銅牌
2022年2月　K1超聯　銅牌
2022年4月　K1超聯　銀牌
2022年5月　K1超聯　銀牌
2022年7月　世界運動會　銅牌
2022年9月　K1超聯　銀牌
2022年12月　亞錦賽　銀牌
2023年1月　K1超聯　銀牌
2023年5月　K1超聯　銀牌
2023年6月　K1超聯　銀牌
2023年7月　亞錦賽　金牌
2023年9月　K1超聯　銀牌
2024年1月　K1超聯　銅牌

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