大谷翔平10年7億美元投道奇創棒球界紀錄　人工與美斯、占士看齊

全球最受注目的日本棒球巨星大谷翔平，他的去向在過去數星期成為關注焦點。他在社交媒體公布，將會轉投洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。

一紙價值7億美元的10年長約，創下職業棒球史上最重磅合約紀錄，也令這位「二刀流」球手一躍成為全球其中一位收入最高運動員。



日本棒球巨星大谷翔平在社交媒體公布，將會轉投洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。（資料圖片／Getty Images）

大谷翔平為何值錢？——能力看齊漫畫主角

大谷翔平同時兼備頂級打擊及投球實力，猶如漫畫中那些在現實之中似乎不可能出現的「打投雙絕」主角。他完成高中後幾乎直接到美國打職業棒球，首選球隊正是美國職棒大聯盟（MLB）豪門之一的洛杉磯道奇。可是道奇當年無意讓他在打擊和投球雙線發展，大谷最終留在日本，加盟北海道日本火腿鬥士。他當年承繼前輩達比修留下來的11號球衣，足見球隊對他的期望。

在日本的5年時間，大谷向世人證明他能同時兼顧投手及打者工作，2017年底終於落實到美國外闖，地點依然是洛杉磯，加盟的卻是洛城另一球隊洛杉磯天使。天使讓他繼續以投手和擊球手身份出戰，即使期間一再受傷患影響出場時間，無阻他加盟首季已獲2018年度美聯（American League）新人王，2021、2023兩季獲選美聯最有價值球員（MVP）。

人工媲美占士、美斯

29歲的大谷翔平在天使隊6年來，無論是投球還是打擊力均逐年進步，屢創新紀錄，今年135次以打者身份上陣，擊出44支全壘打、獲95打點（RBI），作為投手失球率為3.14，132局比賽中三振167個打者。棒球界偶爾也會出現能投能打的二刀流球手，不過如大谷翔平般兩項皆具備頂尖實力的實在前所未見，近年獲公認為歷來最強球手，因此當他跟天使隊的6年合約屆滿，選擇自由身離隊後，立即成為各隊競逐對象。

一份10年7億美元合約，不止令他超越天使前隊友查奧特（Mike Trout）在2019年獲得的12年4.265億美元合約，創下職業棒球歷來最高價值合約紀錄，並以平均年薪7000萬美元當上最高薪棒球員，超越兩位星級投手Max Scherzer及Justin Verlander的4330萬美元年薪，甚至跟足球巨星美斯、籃球巨星勒邦占士看齊甚至超越兩人。

大谷翔平在Instagram上載一張洛杉磯道奇隊徽的圖片，並以長文交代去向。（Instagram）

大谷翔平在Instagram上載一張洛杉磯道奇隊徽的圖片，並以長文交代去向，「各位球迷及棒球界的朋友，很抱歉我花了這麼長時間才作出決定。我決定選擇道奇為我的下一支球隊。」

「首先，我想向天使隊的每一個人以及過去6年支持我的球迷衷心致謝……尤其是那些陪伴我在這段時間起起跌跌的天使球迷，你們的支持和打氣對我至為重要，在天使度過的6年將長伴我心。」

「至於道奇的球迷，我向你們承諾，我會一直盡全力為球隊做到最好，會繼續付出一切努力表現最好的自己。直到生涯最後一日，我都會為道奇以及棒球界奮力向前。」他最後指出，「有些東西難以用文字表達出來，因此我稍後會在記者會上交代更多詳情。」

大谷翔平轉投洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），令他一躍為全球人工最高運動員之一。（資料圖片／Getty Images）

大谷翔平驚人表現掀全球棒球熱

大谷翔平熱潮在美國以至全球已持續數年，並在今年3月達到最高點——他在世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽帶領日本，面對當時的天使隊友查奧特領軍的美國，一場美日夢幻對決，由頭至尾均張力十足，完場前更上演日本隊長大谷翔平對美國隊長查奧特的兩大怪物對決。投手丘上的大谷翔平成功三振天使隊友查奧特，領日本3：2擊敗美國，第3次在WBC封王，他大熱榮獲賽事MVP。

11年前，大谷與道奇擦身而過未必是壞事，當日道奇不肯讓他兼顧打擊和投球，如今他挾全球最強球員之姿加盟，與洛杉磯道奇這支MLB史上最成功、也是最受歡迎的球隊之一，可謂「門當戶對」。現在再沒有球隊會夠膽叫他放棄其中一瓣，名聲只會更上層樓，假如傷患得以在控制範圍內，大谷翔平的名字相信將長留洛杉磯，並向着傳奇之路邁進。