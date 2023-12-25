體育熱話｜大谷翔平獲讓出球衣號碼　「回禮」隊友妻子震驚網民

日本棒球巨星大谷翔平早前以7億美元天價轉投洛杉磯道奇隊，成為全球體壇熱話。在這宗交易落實前，道奇隊投手Joe Kelly的妻子Ashley在社交媒體發起「#Ohtake17」行動，以一連串有趣帖文表示可以讓出丈夫所穿的17號球衣，希望說服大谷加盟。

最終「行動」成功，大谷也以厚禮回報，令Ashley不禁驚訝掩嘴。



Joe Kelly在2019年首次效力道奇的3年間已穿着17號球衣，之後在2022至23年效力白襪隊期間也是穿17號，到今年7月回歸道奇，一開始也是選這號碼，但自從盛傳大谷翔平加盟道奇，在12月初，就傳出他會將17號讓給大谷。大谷翔平效力洛杉磯天使隊時，穿了6年17號球衣。

Joe Kelly的妻子Ashley是雙城隊名宿Derek Parks的女兒，在傳出大谷有望加盟道奇後，Ashley便在社交媒體以「#Ohtake17」為主題發布帖文或影片，而「#Ohtake17」除了接近大谷姓氏（Ohtani）發音，也有「Oh take 17」之意，意味鼓勵大谷加盟道奇隊、拿走Joe Kelly已沿用3年的17號球衣，包括在影片中展示印上「17 Mama」的服飾，說：「我們會照顧周到，連你媽媽的衣服也準備好了！」

在大谷落實轉投道奇後，Ashley再次分享影片，片中的她將家中印上丈夫的17號道奇隊服飾都拿到花園，到處亂丟慶祝，最後更在穿上白色Tee的Joe Kelly背上寫上Kelly 99，意味他因大谷的到來換上新號碼；而Joe Kelly也的確讓出了17號球衣予大谷並轉用99號，他當時曾打趣道：「我不會隨便將號碼送給任何人，但如果翔平保持這種水平的表現，他將來會入選名人堂，而我的號碼就會獲退役了，這應該是我最接近名人堂的方法吧！」

大谷翔平早前以體育史上最高的7億美元10年合約加盟洛杉磯道奇。（X/Los Angeles Dodgers）

Joe Kelly也曾被問道，他將號碼送給大谷，希望要什麼禮物？他也幽默回應：「我已經有張清單啦，但就不多說了。」未料大谷最終真的送上豐厚的回禮——但卻是給Ashley的。

道奇隊日前分享影片，Joe Kelly的門前出現了一輛新車，Ashley前去應門，來訪男子道：「請問是Kelly家嗎？」Ashley疑惑地回應：「是的？」男子續道：「這是一輛保時捷。」此時，負責拍片的Joe Kelly向Ashley道：「這是翔平送的，他想送你一輛保持捷。」Ashley驚訝地回望再掩嘴。影片立刻瘋傳，吸引逾450萬次收看，也有人指出大谷本身就是保時捷的代言人，送這份禮物所花的錢也許沒有想像中多。