大谷翔平攜妻抵韓國　球迷媒體逼爆仁川機場　球賽門票極速售清

效力MLB道奇隊的日本棒球巨星大谷翔平周四（14日）在社交媒體分享照片，正式公開「真大谷太太」的身份就是去年退役的日本前籃球代表田中真美子。

兩人一同飛赴韓國首爾，準備參加周日上演的MLB海外揭幕戰，抵達仁川機場時引發一片追星熱。



大谷在自己IG分享的照片中雖然沒有明言身邊的田中真美子就是新婚太太，但道奇隊在Twitter證實了這消息，在大谷和田中的合照上寫上描述：「大谷翔平與太太在登上往韓國班機前的合照」。

韓聯社報道，韓國時間下午2時48分，道奇隊大軍抵達仁川國際機場並經接機大堂登上專車，首先現身的是大谷翔平和太太，兩人在多名保鑣、警察和職員保護下通過，大堂內早已擠滿前來採訪的媒體和追星的球迷，短短不足1分鐘的路程引發的尖叫聲不絕。

大谷首度與太太一同公開亮相。（路透社）

日本媒體《日刊體育》指，現場約有500名來自大谷翔平韓國球迷會的成員，連同媒體在內有600人以上接機，不停高呼「Let's go Shohei（翔平），Let's go Dodgers（道奇隊）」。

報道採訪了現場一名朴姓大谷女球迷，她表示自大谷效力北海道日本火腿鬥士時，已經開始支持大谷，認為大谷「長得好看、打球也好，（與其他選手相比）像來自另一個次元。」她又手持自製標語，寫上「棒球天才大谷、臉蛋天才大谷」，盛讚偶像無論球技和外貌都出色。

該位球迷又打趣指，大谷宣布婚訊時，「我想應該韓國有很多女性都因而傷心吧，但我會繼續支持他的。」

道奇隊會在首爾作一連3場賽事，包括周六對韓職棒的培證英雄、周日對MLB球隊教士隊、周一再對韓國國家隊，當中道奇對教士的門票早前開售時，1小時內便已賣清。