空手道K1聯賽｜劉慕裳力壓日本強敵封后　打破6年超聯金牌荒

空手道K1超級聯賽土耳其安塔利亞站，港將劉慕裳（Grace Lau）在決賽成功擊敗勝日本選手東佐江子，成功打破K1超聯6年金牌荒。

Grace在決賽以北谷屋良公相君獲43.4分奪冠，東佐江子以43.2分獲亞軍。



劉慕裳再入K1超聯決賽，將於香港時間周日爭金。（賽會Facebook）

Grace今年1月榮升「世一」，並在1月底的K1超聯巴黎站首次以世界第一身份出戰。該次她未能終結K1金牌荒，但最終仍擊敗伊朗選手Afsaneh Mahsa獲銅。

劉慕裳今次在土耳其安塔利亞分組賽2戰全勝，先後擊敗日本選手三島きり及印尼選手Krisda Putri Aprilia。八強淘汰菲律賓的Alforte Sakura後，劉慕裳在四強硬碰世界排名第7的日本好手尾野真步。

劉慕裳在四強擊敗強敵尾野真步。（資料圖片／林靄怡攝）

這場雙方都以「八步連」應戰，Grace表現較佳獲44分，淘汰42.8分的尾野真步晉級決賽，她成功力壓世界排第15的另一日本選手東佐江子獲得金牌。

Grace上次在K1超聯奪金已是2018年4月，雖然連續7次入決賽紀錄在巴黎一役中斷，但今次終成功打破近6年的超聯冠軍荒，也延續2020年起參加國際賽都有獎牌落袋的強大紀錄，至今已連續在19項賽事踏上頒獎台。

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌

2024年1月 K1超聯 銅牌

2024年3月 K1超聯 金牌

