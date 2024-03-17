足球熱話︱連格淪韓職仍不濟　FC首爾主帥怒轟：出退役球員好過

曼聯青訓出身的連格（Jesse Lingard）上季尾離開諾定咸森林後無班落，失業半年後落戶韓國職業足球聯賽（K League 1）球隊FC首爾。

換個新環境似乎對他的職業生涯未見起色，連續兩仗後備上陣均無表現，FC首爾周六對濟州聯終打開今季勝利之門，主教練金基東一聽連格名字立即變臉，不止直言「希望將連格換返出去」，更質疑對方專業態度。連格賽後被指已返回英國度假，他在Instagram上載3張比賽及賽後照片，配上一句：「完美的周六下午」，對主帥的怒火視而不見。



FC首爾打開今季勝利之門。（FC首爾）

FC首爾為K League 1的富豪球隊之一，背後獲韓國大型綜合企業、擁有過萬間便利店的GS Group支持，可是球隊近年戰績只屬平平，這支曾6次贏得韓國頂級聯賽的球隊，自從2016年封王後愈踢愈沉，近年已經連續4季跌入護級組，上季在12隊之中僅排第七。

今季他們重整旗鼓，羅致包括連格在內10員新兵，從浦項制鐵請來教練金基東，開季首仗以0：2不敵FC光州，繼而僅0：0賽和仁川聯，戰績未如理想。連格高調來投，獲分配10號球衣，可見球隊對他的重視，然而他首仗不入名單，次仗30分鐘後備入替未有建樹，周六對濟州聯再被列為後備。

老將奇誠庸的入球，帶領FC首爾2：0獲得今季首勝。（FC首爾）

FC首爾主帥：曾想將連格換返出來

FC首爾今仗20分鐘已由俄羅斯鋒將伊祖辛高（Stanislav Iljutcenko）主射12碼先開紀錄，4分鐘老將奇誠庸的入球領軍將比賽拉開至2：0。連格在58分鐘後備上陣，再次未為球隊帶來貢獻，FC首爾維持2：0勝果至完場，獲得今季首場勝利。

主教練金基東對勝仗喜上眉梢，韓國媒體卻形容，當話題轉向連格，金基東隨即「明顯沮喪」。記者問他為何只換3人，不用盡5個後備名額，金基東回應：「沒有重大理由」，隨即補充，「我曾經擔心過，我應該用20歲的姜成真。我在想是否應該將連格換返出來。如果情況跟之前一樣，我會換走他，但最後我只換入3人。」

FC首爾主帥金基東直言，曾想將後備入替的連格換返出來。（FC首爾）

金基東怒轟：不如出退役球員好過

當被問及為何想調走後備上陣的連格，金基東反問記者：「你沒有看比賽嗎？一個落場只有數分鐘的球員，竟沒有奮勇戰鬥。」他猛烈批評連格的態度，「如果他未能踢足90分鐘，根本不是一個足球員」，直指對方不能單靠名氣搵食，「否則派一個退役球員落場會更好。」

連格由58分鐘上陣踢至完場，落場約32分鐘未有射門或進攻亮點，踢來有欠主動，似乎仍未在狀態。金基東直言，「我需要坦白跟連格對話，我們每天開會，但只是說話很多，未能轉化為行動」，他指對方必須改變行為和習慣，盡快融入球隊。

連格IG發文：「完美的周六下午」

金基東對連格的期望與怒火，這位英格蘭球星似乎接收不到，據報連格在賽後已乘飛機回英國，由於FC首爾3月31日才踢下場比賽，他把握時間回國度假。

他對主帥的怒火視而不見，在Instagram上載3張比賽期間及賽後慶祝的照片，配上一句：「完美的周六下午」（perfect Saturday afternoon） ，繼續自我感覺良好，然而他在韓國若依然故我，或重演他在諾定咸森林的時光，未來上陣機會只會愈來愈少。

連格失意曼聯，生涯急轉直下。（Getty Images）

連格一度在外借韋斯咸半季重生，可惜再沒有然後。（Getty Images）