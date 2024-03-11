英超｜曼城翼鋒穿心腿踢中利物浦中場　高普怒轟：100%十二碼

上月尾的聯賽盃決賽，利物浦殘陣對撼車路士億萬大軍，但仍以一眾小將力克「藍軍」奪冠，相信這情境不少球迷還歷歷在目。

周日（10日）晚高普率隊與曼城巔峰對決，被球迷稱為英超最後一次「天王山之戰」。賽前「藍月亮」稍獲為看高一線，但「紅軍」仍在不少主力缺陣下，將曼城逼入絕境，完場前杜古更有一次爭議的「穿心腿」沒被吹罰十二碼，高普賽後自然大感不滿。

不過抱怨歸抱怨，他認為利物浦受傷患問題之下殘陣出擊，有此表現更讓他感到高興。



高普及哥迪奧拿兩位名帥在英超交手多年，如今鬥法來到尾聲，仍為球迷獻上一場精彩大戰。今次爭標大戰，利物浦缺少右閘阿歷山大阿諾特，左閘安德魯羅拔臣和前鋒沙拿下半場才披甲上陣，正選名單公布時，由雲迪積克帶領的後防線不難讓人覺得難以抵擋曼城猛攻。

高普與哥迪奧拿兩位名帥，在英超的鬥法來到尾聲。（路透社）

上半場曼城憑別出心裁的角球戰術打開紀錄，以一球優勢進入更衣室，但下半場形勢卻迅速逆轉，紅軍幾乎反超前將曼城擊敗。如果說路爾斯迪亞斯多次在門前失機是利物浦「自己攞嚟」，那完場前杜古在禁區內對麥亞里士打的「穿心腿」未有被吹罰十二碼，則是今場比賽最大爭議之處。

當時杜古與麥亞里士打爭搶，後者以身體迎波，杜古稍快一步但有舉腳過高之嫌，雖似乎先碰到皮球，惟也狠狠踢中麥亞里士打右胸側，球證奧利華雖有「聽耳機」，但未有觀看重播，也沒有判罰十二碼。

已退役英超名哨甸恩認為這應判罰十二碼：「對VAR來說這是一個重大決定，杜古跟皮球有輕微接觸，然後完全踢在（麥亞里士打）肋骨上。若VAR球證讓奧利華去看重播，我也不會意外。」

隨後VAR檢查完畢，奧利華沒有改判十二碼，甸恩表示明顯地杜古先碰到皮球，然後才有後來的跟進動作，「我猜他們覺得這個過程十分正常，我認為杜古非常非常幸運。」

高普賽後受訪時表示，無論在球場任何地方，這都100%會是犯規，亦可能會領黃牌：「他碰到球，是的，但他只能這樣，因為他的腳就在那裏。如果球不在，他就會殺了麥亞里士打。」

麥亞里士打被杜古踢到後倒地，但球證未有吹罰。（Getty Images）

這名教頭詢問《天空體育》記者意見後，繼續表達不滿：「對地球上所有足球人士（football people）來說，那都是十二碼。若你不如此認為，那你便不是球迷。」他又表示自己沒有生氣，只是以事論事，而且為球員今場表現感到高興。

高普表示賽果只是賽果，即使今場勝出，在積分榜上領先曼城4分亦不會讓他們安枕無憂，「對我們來說，重要的是球隊找到另一種踢法，我們不總是有好表現，但可以通過強韌的踢法來爭取勝果。這就是我們需要展現的，我們能像今日般創造什麼。」他笑言賽後見到妻子，她顯得很開心，因此相信今場比賽很精彩，又稱讚下半場表現是他見過最佳的53分鐘。

這名德國領隊將於今季結束後離開利物浦，他形容球隊傷兵問題「瘋狂」：「若今場我們只能以傷兵出戰，那也會是一支好球隊。我們踢得非常出色，重要的是我們也明白這一點。當你對曼城時能踢出這樣的足球，這便是一種『宣示（statement）』。我很喜歡這樣，希望能持續下去。」

高普不滿球證判決，但更為球隊出色表現感到喜悅。（Getty Images）

他稱讚球隊今季展現出奮戰決心，「阿仙奴正火力全開，曼城一如既往地強大。因此對我們來說就像是『我們是如何渡過這一切的？』現在我們仍在積分榜前列。」

右閘干拿巴特利（Conor Bradley）、中堅昆沙（Jarell Quansah）及哈維艾利洛（Harvey Elliott）三名利物浦小將，在今場都有出色表現，面對去年的三冠王曼城亦未有怯場。高普感嘆對今場比賽有很多美好回憶，且永遠不會忘記：「無論未來他們誰再面對曼城，（相信）我都會想：『嗯，我們之前做得更好一點。』忘記球證的事，我是在談論足球。」

今季結束後，相信不少紅軍球迷都會想念高普，所幸他離開前，亦為利物浦留下不少未來可期、能與曼城眾將一較高下的新血，這也是他留給晏菲路最好的禮物。