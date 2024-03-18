單車｜蘿拉堅尼退役　「英國最強夫婦」告別體壇：不想再騎單車

英國單車名將蘿拉堅尼（Laura Kenny）宣布退役，這位曾多次來港參賽的車手曾在奧運奪得5面金牌、擁有7個世界冠軍頭銜，是在奧運成就最高的英國女子運動員，她與同為退役單車運動員的丈夫堅尼（Jason Kenny）可謂「體壇最強夫婦」。



現年31歲的蘿拉堅尼原名蘿拉托特（Laura Trott），擅長場地單車的長途賽事，擁有甜美外貌和極為強橫的實力，既有過人體能、也具備衝刺能力，在超過10年的頂級單車生涯後，她終在巴黎奧運前宣布退役。

蘿拉堅尼整個生涯一直在最頂尖水平。（Getty Images）

蘿拉堅尼自2023年誕下次子後就未曾重投訓練，她在接受英國BBC訪問時，坦言已為多年生涯滿足，經過慎重考慮後決定退役，「有這想法已一段時間了，單是（為了訓練和比賽）要留下孩子和家人，就我一次比一次難過，很多人會問我訓練如何？會參加什麼比賽？但其實我心底裏並不想去。」

「當有了這想法，就在腦內縈繞不去，會問自己（離開家人）是正確的嗎？」

蘿拉堅尼與當年仍是未婚夫的堅尼，這對「黃金情侶」掛着金牌的合照成為經典。（Getty Images）

她透露自己當時告訴丈夫——曾在奧運奪得7金2銀，作為英國史上奪得最多奧運獎牌運動員的堅尼：「我覺得我不想再騎單車了。老實說，說出口之後，我覺得鬆了口氣。」

蘿拉堅尼的首面奧運金牌來自2012年倫敦奧運，當年20歲的她先後奪得女子團體追逐賽和女子全能賽金牌，同年在世界錦標賽也獲得這兩個項目的彩虹戰衣。

堅尼（左）在2022年獲封爵位，蘿拉堅尼（右）則獲公爵夫人頭銜。（Getty Images）

2016年里約熱內盧奧運，她再奪得這兩個項目金牌，同屆，她的隊友兼未婚夫堅尼掃走三面金牌，兩人獲英媒譽為「英國黃金情侶」，一同拿着金牌拍下的硬照成為經典，兩人完賽後不久便結婚。

蘿拉堅尼在2017年誕下長子，休戰一段時間後復出，並在2021年舉行的東京奧運與Katie Archibald合力贏得麥迪遜賽金牌，同場，她的丈夫堅尼在男子競輪賽成功突圍領放封王，也令人相當深刻，並在翌年宣布退役。蘿拉堅尼在2022年不幸流產、也因宮外孕需做手術，最後在2023年誕下次子，最終在今年退役。