短道速滑｜匈牙利冬奧金牌兄弟獲批轉籍　總會主席：難與中國競爭

匈牙利滑冰協會在當地時間周四（10日）宣布，批准曾為匈牙利贏得冬奧金牌的華裔短道速滑選手劉少林與劉少昂變更國籍，有指兩人將轉而代表中國，匈牙利媒體《Index》報道，二人需各繳還約1.5億匈牙利福林（約300萬港幣）。



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劉少林在北京冬奧男子1000米短道滑速決賽中率先衝線，惜因犯規被取消資格。（Getty Images）

劉少林與劉少昂的父親為中國人、母親則是匈牙利人，兩人一直代表匈牙利參賽，兩人在2018平昌冬奧一同奪得5000米接力金牌，劉少昂在今年初北京冬奧則獲男子500米金牌。另外，今年年初的北京冬奧，「劉氏兄弟」曾晉身短道速滑男子1000米決賽，當時劉少林首先衝線，然而裁判指他犯規在先並取消其資格，最終由中國隊任子威奪冠。

匈牙利滑冰協會早前發聲明，指收到「劉氏兄弟」的轉籍申請，後在當地時間周四（10日）宣布接受兩人的申請，但未有明言兩人將轉換至哪一國籍，內地媒體早前曾聯絡到他們的的母親，她指二人將轉籍至中國。惟兩人即使轉籍亦要「過冷河」，根據國際溜冰聯會規定，運動員轉換國籍後12個月內，不能參加聯會豁下賽事。

協會主席Lajos Kosa接受匈牙利媒體《Index》訪問時，透露兩人需要償還過去三年協會為他們支付的各項費用，兩人要繳付的費用不一，每人大概要繳付1.5億匈牙利福林（約300萬港元）。

劉氏兄弟與教練張晶關係相當好。（IG）

Kosa表示協會曾嘗試挽留，惟二人去意已決。他亦分析「劉氏兄弟」的轉籍原因，「他們曾表明想在張晶教練（現中國短道速滑國家隊教練）指導下訓練。此外他們的父親是名居於北京而且愛國的中國人，他曾組織兩兄弟在中國訓練時的住宿與準備。」

此外，他坦言兩國能提供的經濟誘因差異極大，「現時為匈牙利贏得奧運金牌，可獲得國家提供的5000萬匈牙利福林（約100萬港元）獎金，然而在平昌冬奧短道速滑男子500米賽中奪冠的中國選手武大靖，據我們所知中國給了他介乎7至8億匈牙利福林（約1392萬至1592萬港元）的獎金。」

「劉氏兄弟」曾在2018年的平昌冬奧合力，代表匈牙利贏得5000米接力金牌。（Getty Images）

雖然「分手」在即，Kosa仍感謝二人為匈牙利贏得國家史上首面冬奧金牌，亦不視他們為背叛者，「大門不會關上，他們隨時可以回來。」

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