短道速滑｜匈牙利華裔金牌兄弟親解轉籍原因　狠批協會欠長遠計劃

曾為匈牙利奪得首面冬奧金牌的華裔兄弟劉少林與劉少昂早前申請轉籍，並已獲匈牙利滑冰協會批准。他們早前接受匈牙利當地傳媒時，解釋箇中原因。



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劉少林、劉少昂在2018年為匈牙利贏得國家史上首面冬奧金牌。（Getty Images）

擁有華裔血統的「劉氏兄弟」在2018年平昌冬奧中，代表匈牙利出戰5000米接力賽並奪得國家史上首面冬奧金牌，劉少昂亦在今年初的北京冬奧男子500米短道速滑賽事中奪金。

匈牙利滑冰協會在月初時稱收到兩人的轉籍申請，並在10日批准其申請，惟兩人需各自繳還過去三年協會為他們支付的費用，每人約需交付300萬港元。

與「劉氏兄弟」合作多年的張晶（圖中間），現為中國短道速滑國家隊教練。（IG）

根據國際滑冰聯會的規則，兩人轉籍後一年内，不得出戰聯會轄下比賽，然而「劉氏兄弟」仍毅然轉籍，他們在接受訪問時，對匈牙利滑冰協會沒有留用過去協助他們取得成功的教練人員表達不滿，「我們在平昌冬奧奪得金牌，亦在北京冬奧取得一金二銅，足見我們這個組合能取得成功。」他們亦曾為此與協會商討但未見成效。

「劉氏兄弟」亦認為協會對未來並欠缺專業的長遠計劃，令他們失去信心，他們為求繼續進步才毅然轉籍，劉少林更稱「我們認為要繼續進步的唯一方法，就是轉籍。」他們稱尚未決定轉籍目的地，但已做好準備從頭開始。

劉少林稱，二人要轉籍才能繼續競爭。（Getty Images）

至少賠償金方面，他們表示過往短道滑速界並無如此先例，「即使我們並不同意，然而若協會堅持的話，我們亦會自己支付。」然而他們稱金額為數不菲，因此需時籌集。



離別在即，「劉氏兄弟」表示不會忘記過去數年的經歷，亦明白很多人會為他們轉籍感到失望，「我們不是離開他們，但我們的運動員生涯亦十分重要。」

劉氏兄弟表示，不會忘記代表匈牙利的日子。（Getty Images）

雖然兩人稱尚未決定目的地，然而與他們合作已久的張晶現為中國國家隊教練，父親亦是愛國的中國人，其母親接受內地媒體訪問時甚至已確認兩兄弟的目的地就是中國，因此兩人轉籍中國的機會可謂高唱入雲。