短道速滑｜匈牙利華裔兄弟申請轉籍 跟隨恩師機會高唱入雲
撰文：普利森
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在今年初的北京冬季奧運，匈牙利的「劉氏兄弟」是中國隊在男子短道速滑的一大威脅，任子威與劉少林鬥到最後一刻，結果任子威驚險奪金。
匈牙利滑冰協會周三（9日）發聲明，確認這對華裔滑冰兄弟正申請轉籍，離開匈牙利國家隊。縱然聲明沒有提及二人轉到什麼國家，但根據「劉氏兄弟」與中國的關係，大有可能加入國家隊。
匈牙利「滑冰兄弟」劉少林與劉少昂在短道速滑獲獎無數，兩人皆是奧運金牌及世界冠軍得主。「劉氏兄弟」在北京冬奧男子1000米攜手打入決賽，劉少林力壓任子威衝線，以為金牌落袋，可惜裁判認為這名匈牙利選手犯規在先，結果任子威順利奪金。
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不少觀眾欣賞冬奧時會疑問，為何「劉氏兄弟」代表匈牙利。二人父親是天津人，母親是匈牙利人，在匈牙利出生並長大，故此順理成章代表匈牙利。
匈牙利滑冰協會日前發聲明，證實「劉氏兄弟」正申請轉籍，離開匈牙利國家隊，等待有關方面的同意。匈牙利滑冰協會透過官方網站，肯定二人多年來的貢獻，感激他們多年為匈牙利短道速滑創下不少佳績。
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轉籍目的地呼之欲出
縱然匈牙利滑冰協會沒有透露「劉氏兄弟」申請加入哪個國家，但轉籍至中國隊的機會甚高。二人除了父親是中國人，他們的年少時在長春受訓，同時打好基本功，亦操流利的東北話。
26歲的劉少林，與24歲的劉少昂的戰績突飛猛進，全靠中國教練張晶，但這名教練今年與匈牙利解約，因她受邀接掌國家隊，所以兩人跟隨恩師入籍中國並非不可能。
倘若二人轉籍成功，將為近為加入中國速滑隊的入籍兵增至3人。林孝埈上年由韓國入籍中國，加上武大靖及任子威等人，中國隊實力雄厚。根據國際滑冰聯會規例，轉籍運動員需要一年「過冷河」，才可代表入籍國家出戰國際賽。
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