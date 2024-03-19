游泳︱池江璃花子100蝶獲巴黎奧運資格　偷食飛魚拿手項目竟失手

克服白血病重回賽場的日本泳將池江璃花子，剛獲得出戰巴黎奧運100米蝶泳資格，將第3度出戰奧運，也是繼2016年里約奧運後再次參加奧運個人項目。

還記得杭州亞運50米蝶泳決賽，中國「蝶后」張雨霏贏得金牌後緊緊擁抱池江璃花子，兩個女孩子哭作一團感人一幕，成為賽事名場面，池江獲得奧運入場券，二人有望在巴黎重逢。



池江璃花子（右）與高中生平井瑞希（左）獲得出戰巴黎奧運100米蝶泳資格。（Getty Images）

池江百分之一秒力壓對手

池江璃花子獲得入場券的過程相當驚險，巴黎奧運日本選拔賽，她在主項100米蝶泳決賽，頭50米以26.35秒率先轉池，後50米過程十分刺激，高中生平井瑞希、大學生松本信步發力狂追，全場年紀最小的平井瑞希以56.91秒率先觸池。

池江璃花子與松本信步幾乎同步觸池，結果池江成績57.30秒、松本57.31秒，由於只有頭兩名才獲得資格，池江以百分之一秒力壓松本獲得奧運入場券。

池江璃花子仍是日本100米蝶泳紀錄保持者。（Getty Images）

池江璃花子在2016年首度參加奧運，及後因患上白血病，康復後僅能在主場出戰的東京奧運出戰3個接力項目，巴黎奧運將會是她第三度參賽。「我很開心，無法用文字來形容」，池江直言，「比賽很接近，我只能保持信念去游。」

她繼稱，「要跟世界頂級泳手比拼，我知道我必須在頭半程表現得好。我會繼續努力訓練。」她亦有報名參加稍後上演的女子100米自由泳賽事。

17歲高中生平井瑞希初戰奧運

17歲的平井瑞希游進57秒，將首次參加奧運，2007年出生的小妮子揚言，「我仰慕池江前輩已久，想跟她一起參加奧運。在巴黎我會嘗試改寫個人最佳時間，爭取獎牌。」

根據國際泳聯紀錄，她的100蝶個人最佳時間（PB）為58.03秒，今次游出56.91秒已進步逾秒。目前日本紀錄是仍由池江璃花子保持的56.08秒，那是在2018年她尚未患病時做出。世界紀錄是瑞典名將施祖唐保持的的55.48秒。

瀨戶大也錯失400米混合泳奧運資格後很失望。（Getty Images）

日本選拔賽次日賽事，男子組400米混合泳出現冷門賽果，獎牌希望本多燈連決賽也入不到，初賽僅游出4分16.97秒止步，名將瀨戶大也在決賽即使獲得第二名，成績4分10.84秒未達日本隊定下的4分10.63秒項目達標時間，在拿手項目錯失參賽資格。

另一位高中生、18歲的松下知之以4分10.04秒封王，成為日本400米混合泳奧運代表，他今個月才從宇都宮南高校畢業，賽事頭200米他僅排在第4位，餘下100米升上第3，不過一到最後一個泳式的自由泳旋即領前，並順利封王。

18歲的松下知之將代表日本出戰巴黎奧運男子400米混合泳。（Getty Images）

瀨戶大也曾因「偷食」醜聞成為過街老鼠，身為世界冠軍級人馬，重返賽場後仍有一定表現，400米混合泳錯失資格在意料之外，他仍有機會靠200米混合泳出戰巴黎奧運。

張雨霏跟池江相擁而泣。（楊宇翹攝）

張雨霏與池江璃花子惺惺相惜，2021年池江抗癌成功重回賽場，在東京奧運參加接力賽事，當日在奧運會的泳池邊，張雨霏等待池江到來，跟她擁抱，並約定「See you next year（明年再見）」，希望在杭州亞運再與對方比賽。亞運因疫情延期一年，張雨霏及池江如約在亞運重聚。

池江璃花子在2018雅加達亞運獨取6金2銀，威風八面，去年杭州亞運未復當年勇，100米蝶泳決賽僅得第5名，到賽事最後一天，她終在50米蝶泳獲得銅牌，堅毅精神令張雨霏大為感動，二人賽後相擁而泣。

當時張雨霏向傳媒說：「我有看到池江賽前採訪，她說希望在杭州亞運會能獲得一枚獎牌。她作為上一屆的天才選手MVP，然後這一屆的目標，只是說能站上領獎台，而且我發現她從來這裏第二天，她身體就不舒服、生病了，所以替她覺得惋惜。看到她在最後一天終於站上了領獎台，就覺得太不容易了，太不容易了。」