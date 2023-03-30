IOC讓俄羅斯運動員「復常」參賽兩面不是人　俄烏兩國同表憤慨

一如近日風向所料，國際奧委會（IOC）執行委員會周二（28日）在總部洛桑召開大會後公布讓俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員「復常」參加國際賽事的路線圖，向各體育屬會及賽事主辦機構發出指引，建議讓上述兩國選手以中立運動員身份參賽，但尚未決定他們能否征戰2024巴黎奧運。

有關建議只限個別運動員，團隊並不包括在內。對IOC感到不滿的不止烏克蘭，俄羅斯一方同表憤慨。



IOC主席巴赫（Thomas Bach）認為，讓俄羅斯和白羅斯運動員參加國際體育比賽是可行的。（路透社）

IOC模稜兩可的建議

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，IOC之後曾頒布建議，禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加國際體育賽事。戰事持續一年多未見盡頭，IOC早前開始放風，表明有意重新讓兩國選手參賽，期間在體育界別內以至坊間皆遇上不少強烈反對聲音。

或許礙於反對聲浪不少，IOC今次建議可謂在中間落墨——讓俄羅斯和白羅斯選手重新參賽，條件是他們須以中立身份參賽，不能代表國家，而且只限個人，未開放團體賽。最後一個讓他們可以隨時再改變主意的「安全網」、對於是否讓兩國選手參加2024巴黎奧運、2026米蘭冬季奧運，IOC懸疑未決，僅指「在適當時間」會有決定。

IOC執委會同時建議，支持戰爭和與軍方有關的運動員及支援人員不應獲得參賽資格，並補充，他們將「密切注視各體育屬會如何執行有關建議」。

示威者向IOC發聲，表明反對讓俄羅斯參與奧運。（路透社）

俄羅斯、烏克蘭同感不滿

來自烏克蘭和俄羅斯的官員均批評IOC的決定。克里姆林宮發言人彼斯高夫（Dmitry Peskov）不滿俄羅斯選手要以中立身份參賽，「有關建議具歧視元素，不能接受。我們會繼續用盡一切可行辦法，維護本國運動員的利益。」



烏克蘭體育部周三（29日）發表聲明譴責IOC改變部分立場，「我們持續倡議並會一直堅持，烏克蘭受到俄羅斯在白羅斯支持下的史無前例、未經煽動軍事侵略，有關行動違反奧運約章，侵略者的國家代表不應在國際體育場館出現。」

烏克蘭的盟友亦表態反對IOC轉軚，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周三稱，他會建立一個聯盟要求IOC收回成命，形容那是個「很差和錯誤的決定」。他發言一天前，波蘭政府曾狠批IOC的建議「可恥」。

網球是對俄羅斯運動員影響較少一項。（Getty Images）

巴赫：俄羅斯運動員參賽無問題

IOC主席巴赫（Thomas Bach）宣稱，「持有俄羅斯和白羅斯護照的運動員參加國際比賽是可行的，每天我們在個別運動尤其是網球、單車以及部分乒乓球賽事都可看到。我們在冰上曲棍球、手球可以看到，我們在足球和美國其他聯賽都可看到，甚至在歐洲和其他洲份都可看到。」他說在這些比賽中，並未引發任何安全事件。

他又將燙手山芋交向各體育屬會，指出是否讓俄羅斯和白羅斯選手以中立身份參賽任由他們自行決定。

IOC在俄羅斯入侵烏克蘭後，向俄羅斯和盟友白羅斯頒下的禁令目前尚未解除，當中包括兩國不能主辦任何國際體育賽事，而且兩國的旗幟、國歌和任何國家標誌均不能在任何體育賽事中使用。IOC重申，他們譴責俄羅斯的侵略行動，並將向烏克蘭奧委會提供的團結基金大增至700萬歐元，為原本的3倍。

不過IOC亦指出，他們「堅決反對向體育組織施加任何政治干預，影響他們是否決定參賽的自決權力。」

IOC提出建議後，由前聲稱會邀請俄羅斯及白羅斯運動員參加亞運會的亞洲奧林匹克理事會（OCA）周四（30日）表態支持，認為IOC的建議「反映亞洲運動員代表的感受」。有關重新讓俄羅斯和白羅斯選手參賽，OCA建議設下條件，當中包括：俄羅斯和白羅斯政府官員不能到場；運動員只能以中立身份參賽，沒有國旗或國家標誌；運動員須遵守一切反禁藥規定。OCA重申，要讓亞洲運動員公平地有資格參與任何賽事，當中包括亞運會。