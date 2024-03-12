巴黎奧運．羽毛球｜鄧謝配李卓耀爭資格形勢佳　女雙女單有望出戰

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在德國公開賽奪冠，令獲得奧運資格的形勢更為樂觀。港隊周二（12日）開始會出戰全英賽，繼續爭取資格。

羽毛球項目的巴黎奧運資格積分周期，將會在4月28日結束，目前港隊在多個分項都有望獲得奧運資格。



如何才能獲得奧運資格？

羽毛球的奧運積分周期由2023年5月1日開始、到2024年4月28日結束，計分賽事包括：優霸盃、蘇迪曼盃、世界錦標賽、世界羽聯巡迴賽、洲際錦標賽及其他認可國際賽事。計分期間，會計算每位球手／每對組合10站最高得分的賽事積分。

單打資格：每個單打項目有36個名額，若一個國家或地區協會有兩名或以上球手排在該項前16位，可獲最多兩個資格；若只得1位球手排在前16，同國家或地區只可獲1個資格。

雙打資格：每個雙打項目有16組名額，若一個國家或地區協會有兩組或以上球手排在該項前8位，最多可獲兩個資格；若只得1個組合排在前8，則只可獲1個資格。

鄧俊文/謝影雪大有希望獲奧運資格。（資料圖片；袁志浩攝）

混雙

鄧俊文／謝影雪由上季尾到今季雖然受傷患困擾，但獲得不少佳績，包括去年在香港公開賽的銀牌、法國賽銀牌、德國HYLO賽金牌、中國大師賽也獲銅，今年再在德國賽獲金牌，目前穩居奧運資格積分排行榜的第8位，由於中國隊有3個組合在前7位，排第7的蔣振邦／魏雅欣未能獲資格，「鄧謝配」暫時可以第7名獲資格，令謝影雪很有機會第四次參加奧運、也是這對組合第二次出戰。

李晉熙／吳芷柔暫在奧運資格積分榜排23，必須打入前8才能獲資格。

楊雅婷（左）和楊霈霖（右）有望首度出戰奧運會。（資料圖片／袁志浩攝）

女雙

楊雅婷／楊霈霖憑着在去年杭州亞運、丹麥公開賽、印度公開賽和德國公開賽打入8強，獲得不少積分，目前排名17，但扣去其他同國已有其他組合獲資格的競爭對手後，排在第10位，同樣大有希望參加奧運。

李卓耀有機會成為巴黎奧運的香港男單代表。（資料圖片／夏家朗攝）

男單

李卓耀排名第12，暫時在能獲得資格的範圍內，頗為「穩陣」，大有希望首度參加奧運會。

伍家朗暫排名25，由於目前李卓耀能獲取資格，伍家朗必須進入前16名才能得到入場券，他目前與前16名尚有逾10000分差距。

盧善恩有望獲得奧運資格。（港協暨奧委會）

女單

盧善恩參加的比賽相對較少，她目前在世界排名第59、在奧運資格暫排29，身處獲得資格的範圍內，有望首度出戰奧運，惟她未能參加全英賽。