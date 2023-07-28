烏克蘭美女劍后拒與俄羅斯敗將握手被DQ　後者曾呆坐劍道半小時

撰文：吳慕兒
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劍擊世界錦標賽上演離奇一幕，烏克蘭劍后卡蘭（Olga Kharlan）在首圈賽事本已勝出，賽後她拒絕與手下敗將俄羅斯選手施美露娃（Anna Smirnova）握手，後者拒絕離場抗議，之後更坐在劍道半小時。
結果前奧運及世界冠軍卡蘭被國際劍擊聯會（FIE）取消資格，引發爭議。

榮譽滿身的烏克蘭劍后卡蘭。（Getty Images）

32歲的卡蘭是烏克蘭佩劍名將，曾4奪奧運獎牌，世錦賽累積6面金牌，當中4奪個人賽冠軍。現年世界排名第9，今屆世錦賽個人賽首圈賽事本來已順利以15：7擊敗對手勝出，之後「握手」一幕卻成為轉捩點。

按照劍擊比賽禮儀，兩位劍手賽後須握手，卡蘭沒有伸手，只伸出手中佩劍，示意跟對方擊劍示意。對手施美露娃並未理會，伸手堅持要與對方交握，卡蘭隨即轉身離開。施美露娃狀甚不滿，拒絕離場，令之後在該劍道上演的比賽須暫時改到其他劍道進行。

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烏克蘭劍后拒絕跟俄羅斯敗將握手連環圖：

施美露娃先是在劍道上徘徊不肯離場，之後索性拿了張椅子坐在劍道上約半小時，期間數度跟至少3位不同大會官員交涉，事件足足擾攘50分鐘之久。卡蘭之後被罰「黑牌」，不能繼續參與個人賽事。即使卡蘭因「握手門」事件被取消個人賽資格，施美露娃亦未能晉級。

劍擊比賽過後，兩位劍手是否必須握手？根據FIE條例t.122B列明，劍手在賽後必須「跟對手敬禮及握手」，否則或面臨取消資格。

卡蘭嘗試跟對手擊劍示意的做法，曾在疫情期間取代握手，不過這個改變只屬「疫情限定」，由擊劍變回雙方握手已有好一段時間。FIE並無解釋卡蘭被DQ的原因，卡蘭暫未作評論，施美露娃和教練亦拒絕置評。烏克蘭劍擊聯會對卡蘭被取消資格大為震怒（deeply outraged），並正準備上訴。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，不少烏克蘭運動員在賽場遇上俄國對手，均曾拒絕跟對方握手，當中包括網球女將施慧杜蓮娜（Elina Svitolina）和歌絲迪克（Marta Kostyuk）。

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