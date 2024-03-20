巴黎奧運村計劃派30萬個安全套口交膜　350米長自助餐枱供應美食

巴黎奧運今年7月舉行，英國《天空新聞》記者早前獲邀參觀巴黎奧運的選手村，被告知今屆奧運準備了30萬個免費安全套予選手村內的住客使用，平均每人每日有兩個。美國《CNN》的數字略有不同，他們訪問了負責選手村急救事務的機構，對方表示選手村會提供20萬個男性安全套，另外還有女性安全套及口交膜。



2021年的東京奧運在疫情陰霾下舉行，國際奧委會禁止運動員親密接觸，但主辦單位仍準備了15萬個免費安全套，派發給選手村的住客，讓他們帶回國後使用。

東京奧運｜不供應口罩卻免費派15萬安全套 選手村禁慾得物無用？

如今疫情過去，全球復常，巴黎奧運再沒有社交距離。英國《天空新聞》報道稱，獲悉主辦單位會提供30萬個免費安全套給選手村的住客，平均每人每日有兩個。

據報里約奧運選手村提供45萬個安全套。（Getty Images）

奧運會由1988年起向運動員派發安全套，當年準備了8500個，希望鼓勵各界關注愛滋病。在2000年的悉尼奧運，主辦單位本身準備了7萬個安全套，但供不應求，臨時再訂多2萬個。奧運派安全套的高峰是2016年的里約奧運，那屆準備了45萬個。

美國《CNN》報道，負責選手村急救事務的機構透露，到時預計有1.45萬名運動員及職員入住選手村，選手村會提供數以萬計的免費安全套，包括20萬個男性用的安全套、2萬個女性用的安全套以及1萬塊口交膜。

在選手村會有一間每日可服務600至700名病人的診所，設有藥房，並有兩部磁力共振檢查機，會有治療大多數疾病的專家駐診。今屆奧運還首次提供專門支援心理健康問題的服務，幫助運動員應付社交媒體帶來的壓力。

【選手村內房間設計】

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《天空新聞》參觀過佔地約70個足球場大的選手村，選手村在塞納河畔一分為二，中間有橋樑連接。選手村是巴黎奧運耗資最大的建築項目，成本約20億歐元，但大部分來自地產商投資。巴黎奧運絕大部分的場館是現成或臨時的，避免「大白象」計劃。

與東京奧運一樣，巴黎奧運選手村亦用上紙板床。報道稱，紙板床可承受250公斤的重量。

選手村總監Laurent Michaud帶領傳媒參觀。（Getty Images）

「在這裏，歡樂的氣氛非常重要。」選手村總監Laurent Michaud說：「我們跟運動員委員會合作，希望創造出一個令運動員感到熱情及舒適的地方。」

選手村內不提供酒精飲品，但Laurent Michaud說：「選手村內沒有香檳，但運動員可以在巴黎買到他們想要的所有香檳。」

圖為北京冬奧選手村內的餐廳。（Getty Images）

選手村會提供各地美食，迎合全球運動員的需要。講到膳食之豐富，Laurent Michaud說：「我們將提供超過350米的自助餐（食物枱），包括世界各地的美食，我相信運動員會很開心在這裏享用一些特色法國菜。」他補充，膳食款式以補充運動員營養需求為先。