桌球世界公開賽｜奧蘇利雲負碌靚波全場吶喊　藍波彈出撞四邊入袋

在江西玉山舉行的桌球世界公開賽，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）昨日（19日）以5：3淘汰米高韋特（Michael White）晉級。

在第四局，奧蘇清枱遇上阻滯，打藍波不入，但幸運之神突然降臨，藍波撞中4條邊後滾入中袋，引來全場吶喊及掌聲。不過，奧蘇打入粉紅波後，白波也「撻死」，無緣清枱。

奧蘇賽後表示很喜歡中國的球迷，他們都愛桌球，大讚丁俊暉一直幫助中國桌球發展。世界排名第一的奧蘇下圈會遇上中國球手吕昊天。



【藍波撞晒四邊入中袋】

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這一球負碌靚波在第四局出現，當時奧蘇遙遙領先，已夠分贏得這一局，就看他能否清枱。清剩最後3個顏色波，奧蘇領先韋特101：2，將白波瞄準中央的藍波，打算將它打入尾袋。然而，奧蘇失手，藍波未能入尾袋，彈兩邊而出。

奧蘇在中國出戰世界公開賽，首場比賽擊敗韋特過關。（WST）

以為沒有希望，怎料有運氣加持！藍波反彈到對角，彈多兩條邊，還有餘力剛好滾進中袋。藍波撞中全部4條邊入袋，令奧蘇可以繼續清枱。之後，他雖然打入粉紅波，但白波亦跌入袋，所以未能清最後的黑波，這一局贏106：8，以局數3：1領先。

儘管韋特連追兩局，扳成3：3平手，但奧蘇在第七局打出一棒87度，贏87：0。到第八局，他贏64：53，在9盤5勝制下，以5：3擊敗韋特晉級次圈，將鬥中國球手吕昊天。

奧蘇一度被韋特追平3：3，但他連贏兩局取勝。（WST）

奧蘇賽後說：「今個比賽有很多好手參加，所以你一定要點運氣幫忙，在適當的時候打出好球。我會全力以赴。」

他多謝中國球迷的支持，承諾會為球迷全力爭勝：「我很喜歡中國的球迷。我喜歡全球的球迷，但尤其當你來到中國，他們都很愛桌球。丁俊暉真的幫助桌球在中國變得受歡迎，這對我及桌球壇也是一件好事。」

【藍波撞晒四邊入中袋片段】