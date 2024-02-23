桌球｜奧蘇利雲意外慘負沙比吞蛋　離奇舉動戰意欠奉

「我不會再評論任何球員了。」

向來惹火的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）罕有地封口，在球員錦標賽（Players Championship）與沙比（Mark Selby）交手前絕口不談對方。「火箭」意外地以0：6慘負對手，更在開賽早段憤而打散檯上的紅波，或許早已為大敗埋下伏線。



奧蘇利雲曾經多次公開表示，他現在打桌球的心態，成績不是放在首位，而是享受桌球。早前淘汰中國球手周躍龍後，「火箭」直言：「我正嘗試盡量少打一點桌球，我覺得這樣更開心。」

沙比球風較慢，奧蘇利雲曾形容對方為「酷刑者」（The Torturer），表示不喜歡與對方交手，奧蘇在今次交手前避談對方，揚言「不再評論其他球員」。縱然奧蘇利雲在場外收口，但在場上卻以行動說話。

桌球｜奧蘇利雲為自己訂立新「黃金規則」 稱以後不評價其他球員

奧蘇利雲雖然不談論對手，但他的不滿卻在場上展示。（資料圖片／Getty Images）

賽事首局，奧蘇利雲初段已經需要救波，連續兩次失敗後，俄籍女球證發現自己作出錯誤判決，隨即向兩名對手致歉，並警告奧蘇一旦再打失，該局就會失去資格。奧蘇利雲沒有再嘗試救波，憤而轟向紅球堆，所有紅球四散，同時確保自己不會犯規，同時顯出奧蘇似乎沒有戰意。

沙比沒有理會，連續5局「起Break」，其中在第4局更打出105度，輕鬆領先5：0。奧蘇利雲第6局終於有起色，一度打出58度領先，其後卻被反勝，結果沙比意外地直落6：0擊敗奧蘇利雲。

即使擊敗顯然不在狀態的奧蘇利雲，沙比賽後依然沒有理會對方的情緒，坦言勝仗就是勝仗，「無論在任何比賽擊敗奧蘇都不容易，勝仗都是令人滿意的賽果，因為你需要接近沒有犯錯。」