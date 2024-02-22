桌球｜奧蘇利雲為自己訂立新「黃金規則」　稱以後不評價其他球員

「火箭」準備收火？

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）周三（21日）在球員錦標賽（Players Championship）以6：2擊敗中國球手周躍龍晉級八強。向來語出驚人的「火箭」，不時脾氣火爆地抨擊對手，不過最近他卻表示已為自己訂立新的「黃金規則」，更稱以後都不會評價其他球員。



奧蘇利雲表示已為自己訂立新的「黃金規則」。（Getty Images）

48歲的奧蘇利雲近幾個月是非不斷，除與世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）有爭執外，上月又與「機長」卡特（Ali Carter）公開互相批評，奧蘇更在記者會上舉中指以示不滿。

對周躍龍這場比賽，他在先失一局下以6：2反勝。賽後被ITV Snooker問到如何評價今場表現，奧蘇利雲表示不會這樣做，並將這當成一條「黃金規則」：「我會為比賽進行一些練習，看看能在比賽中汲取什麼，然後繼續前進。我正嘗試盡可能地打少一點桌球，我覺得這樣更開心。」

主持提到周躍龍今場錯失不少機會，一向喜歡抨擊對手的奧蘇卻突然收口：「我不會再評價其他球員了。」也沒提及將在八強遇上的老對手沙比（Mark Selby）。

訪問中，奧蘇利雲表示不會再評論其他球員。（X影片截圖）

「火箭」曾表示過不喜歡跟沙比交手，更為這名球風緩慢的對手起了一個綽號為「酷刑者（The Torturer）」，暗示與他比賽猶如被折磨。沙比雖然在對賽往績落於下風，但仍期待今次交手：「顯然他（奧蘇利雲）擊敗我的次數比我擊敗他的次數還要多，但這不代表我不相信自己能贏。如果這麼想的話，我出去比賽就沒有意義了。」

因獎金太少 表示已罷打147多時

雖然「收火」明言不再評價對手，不過「火箭」仍不遺餘力地批評桌球獎金太少。日前奧蘇利雲擔任Eurosport旁述，當時加利威爾遜（Gary Wilson）打出桌球史上第199次147，談到這個話題時，「火箭」表示由於獎金太低，自己已罷打147一段長時間。

去年世錦賽的相關獎金為4萬鎊，被問到若獎金是14.7萬鎊會否再次打147時，奧蘇利雲隨即給予「肯定」的答案。2016年威爾斯公開賽，他便因為147獎金只有10000鎊，故意在打入倒數第2個紅波後，不打黑波而是粉紅波，最終打出146度。

「火箭」過往也曾為打出147而振臂高呼。（Getty Images）

2010年世界公開賽（World Open），由於賽事不設147獎金，奧蘇更是打至140度、只剩下最後一個黑波時停手，在球證勸說「為球迷而打」後，他才「不情願」地完成147。目前奧蘇利雲職業生涯共打出15次147，上一次在比賽完成一棒最高分已是2018年10月。