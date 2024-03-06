桌球｜奧蘇利雲半夜開波1個鐘極速大勝　希堅斯0%得分率無力招架

在利雅德舉行的桌球大師賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在八強以4：0輾壓式擊敗老對手希堅斯（John Higgins），打得對方毫無還擊之力，花約1小時就送希堅斯出局。雖然這場比賽在當時間深夜才開賽，但奧蘇沒有「瞌眼瞓」，頭三局皆打出「一棒破百」。最誇張的是，希堅斯4局也打不入一球；他今場只得4分，來自奧蘇的犯規。



奧蘇一面倒地擊潰希堅斯。（X）

奧蘇對希堅斯的比賽在馬克艾倫對沙比之後舉行，由於馬克艾倫對沙比打足7局，打到深夜才由馬克艾倫贏4：3勝出，所以奧蘇對希堅斯這場拖到深夜1時48分才開波。奧蘇也笑言會叫沙比做「午夜沙比」，因為沙比的比賽總會拖到很夜，「他是個噩夢，你永遠不會想在沙比後面比賽，因為你的比賽會打到翌日」。

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等到半夜才開始比賽，世界排名第一的奧蘇展現「火箭」的速度，手感火熱，打出今季最佳一戰，開局一棒打出135度，以135：0先拔頭籌。奧蘇第二局乘勝追擊，一棒打出129度，以129：0贏多一局。

希堅斯毫無還擊之力。（X）

連續吞了兩局蛋的希堅斯，在第三局終於得分，但不是來自入波得分，而是奧蘇在初段有次白波打空氣犯規，令到希堅斯得到4分。在第三局，奧蘇再次打出Century break，一棒打出102度，以142：4贏出。

奧蘇有望生涯首次連續4局打出Century break，但未竟全功，打出「大迫」82度，以83：0贏出這一局，總局數輕取希堅斯4：0。這場的比賽時間約1小時。

奧蘇上載自己入場的背影。（X）

今場的數據一面倒，奧蘇4局總得分489分，希堅斯為4分。奧蘇今場出棒154次，得分率為86%，而希堅斯今場僅25次埋枱，全數打失，得分率為0%。奧蘇今場平均每棒用17.5秒，而希堅斯則要34.7秒。

奧蘇令到希堅斯今場食白果，那4分是來自奧蘇犯規。（網上截圖）

世界排名第10的希堅斯賽後說：「我沒有獲得太多真正的機會，只有幾次半機會。他的控場能力令人驚歎。有時打桌球就會有這種比賽出現。」

奧蘇賽後表示今次出棒擊球很舒服，感覺很好，非常享受這場比賽。對於來沙特比賽，他表示沒有不習慣，「我不飲酒，又不會去參加派對，所以這是個對我很正的地方」。

今次比賽獎金豐厚，更特設50萬美元的「167」獎金，球手打出147後，有機會打代表20分的金球，打入的話就累積167。難道豐厚獎金真的令奧蘇打出更佳表現？他說：「真不是的，我不是為獎金而戰，我是為享受而比賽，尋找樂趣。獎金只是額外的東西。」