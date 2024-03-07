桌球．沙特大師賽｜奧蘇利雲奪冠袋25萬鎊　承諾來年再臨中東參賽

沙特阿拉伯近年積極舉行不同的體育盛事，豐厚獎金往往成為話題，在首都利雅德舉辦的桌球大師賽，一旦打出「167度」，即可獲得50萬美元，但今屆賽事未有球手奪得「金球」的50萬獎金，賽會宣布下年加碼至100萬美元。

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與「比利時子彈」比素（Luca Brecel）在決賽爭冠，奧蘇以5：2擊敗比素奪冠。「火箭」對沙特有讚無彈，更表明來年繼續參賽，更稱屆時會贏得金球獎金。



沙特大師賽特設「167」獎金成為話題，惟今屆未有球手能夠完成。（X）

重溫「金球」規則及「167度」：桌球｜沙特大師賽設「167」獎金 希堅斯功虧一簣錯過50萬美元

奧蘇利雲是桌球壇的性格巨星，「火箭」多次公開表明，現時打桌球最重要是享受及打得開心。桌球如何取悅奧蘇？獎金相信是其中一大元素，他曾經揚言因為獎金太少而放棄打147。

奧蘇利雲近年贏得的賽事，獎金同樣可觀，不論大師賽（The Masters）或是全英錦標賽（UK Championship）是冠軍獎金同為25萬鎊。獎金與奧蘇的落力程度彷彿掛鈎，今次在沙特舉行的沙特大師賽，與他三大賽的冠軍獎金一樣，同樣是25萬鎊。

在獎金的推動下，奧蘇利雲打得落力，大勝希堅斯的一仗，對方全場僅得4分。奧蘇與比素爭冠，7局比賽有5局都打出一棒80度以上，奧蘇利雲更兩次「破百」，最終以5：2擊敗比素，捧走首屆沙特大師賽冠軍，25萬鎊獎金袋袋平安。

首名打入金球的球手更能獨攬50萬美元（約39.5萬鎊）。相比之下，他1月奪冠的世界大獎賽（World Grand Prix），冠軍獎金為10萬鎊；上月退出的威爾斯公開賽（Welsh Open）更是只有8萬鎊。

奧蘇利雲擊敗應屆世錦賽冠軍比素奪冠。（X）

獎金豐厚，待遇良好，奧蘇利雲對今次賽事讚不絕口，「說好沙特故事」：「這是一項極佳賽事，桌球枱、場館出色、人群熱情，這是你會非常想打的賽事。這裏有為運動而生的『利雅德狂歡季』，周六可以去看拳擊，還有F1賽事，所以人人都想來沙特。」他希望來年繼續參加這項賽事，更笑稱明天早上就要看到一紙十年合約放在桌上。

奧蘇利雲表示十分享受今次沙特大師賽。（X）

今次賽事的「金球」是話題之一，只要打出147後，再把20度的金球打入袋中，即可袋走50萬美元的獎金，但今年賽事未有球手獲得這筆獎金。賽事主辦方其後宣布，來年的金球獎金將會加碼，由50萬美元變成100萬美元。

奧蘇利雲承諾來年再臨中東，「你不能一次就把獎掃光，今年奪冠，明年贏金球，這樣更合理。」