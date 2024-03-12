足球｜「世三」重返里爾獲英雄式歡迎　球場限時售賣夏薩特漢堡包

談到「世三」夏薩特（Eden Hazard），相信不少人第一時間都會想起他在車路士的昔日風光，又或許會想起他愛吃漢堡包，以及在皇馬的失敗生涯。去年10月宣布掛靴後，偶然出席慈善賽或友誼賽表現仍令人印象深刻。

他日前重返母會里爾主場觀戰，獲球會及球迷英雄式歡迎，里爾更「抵死」地售賣以夏薩特為主題的漢堡包。同時也不禁讓人慨嘆：如果夏薩特現役時能更自律，其職業生涯會否更上一層樓？



2012年加盟車路士前，夏薩特在里爾出道，且在2011年協助球隊贏得法甲及法國盃冠軍。今次重回主場觀戰，里爾球迷為他拉起巨幕，看台兩側有寫上法文「感謝傳奇」的橫額；夏薩特入場前，大批球迷塞滿通道兩側。

里爾球迷拉起巨幕歡迎夏薩特。（X影片截圖）

「世三」回歸，里爾會方的歡迎方式別出心裁，在主場售賣以這名球星為主題的漢堡包，還有印上他肖像的杯子，似乎能用來裝啤酒。

夏薩特在比利時國家隊曾因提早離場到附近吃漢堡包，被教練停賽兩場；之後離開車路士加盟皇馬，夏薩特因身體超重，無論媒體報道還是網民討論，漢堡包都與他如影隨形。

此外，里爾公布將球會訓練基地以這位退役球星重新命名，夏薩特出席儀式及致辭時也不忘自嘲一番：「我只有一件事要說，這個訓練基地以夏薩特來命名，所以這裏不會健身、不會跑步，只會踢波及弄斷腳腕！」

夏薩特致辭時大方自嘲一番。（里爾X）

「我無法像C朗一樣」

夏薩特今年1月才踏入33歲，在運動科學發達的今天，多踢幾年並非奇事。然而夏薩特承認無法像C朗拿度般嚴以律己，他對法國《隊報》說：「比賽結束後，我無法用一個小時來浸冰水浴。饒過我吧，我寧願跟隊友回家玩啤牌跟飲啤酒。跟兒子在花園玩兩個小時，這是我的恢復方式。」

夏薩特坦承無法做到像C朗那樣。（里爾X）

他表示若像C朗或其他球員般，定然會筋疲力盡，「OK，我很懶。可我每天都去訓練，也為比賽付出了太多，因此我無法每個星期都全力以赴。我的身體不能這樣過15年，我只能堅持3年」。

從2012年到2019年6月，夏薩特結束史丹福橋生涯，轉投皇家馬德里，但他的傳奇生涯就此急速下滑，「我在英格蘭7年間從沒放過聖誕假，我付出了一切，因此當我有三四個星期的假期時，不要強逼我，我要燒烤、飲酒」，隨後他也承認這一切出了錯，但辯稱自己16年職業球員生涯從沒缺席訓練。

夏薩特在車路士時獲「世三」美名。（Getty Images）

體重及傷患問題，讓夏薩特在皇馬出場機會寥寥。（Getty Images）

C朗以自律與勤奮成就一切榮譽及地位，卻非人人以此對待自己的職業，足球員也是一份工，每人都有自己的工作態度，擁有足球天賦於是收錢踢波，「打份工」並沒有錯，是否要為工作奉獻所有、犧牲日常，這是個人選擇。

當然，訓練、控制體重是作為職業運動員的份內事，任何一個工作崗位，也是團隊的一份子，一個人的態度，足以影響所有人。夏薩特有「世三」美名，最終未有取得相應的榮譽十分可惜，但這種可惜，一點也不可憐。