世界盃2022｜比利時黃金一代沒有完美句號　趕緊換血以免重複遺憾

隨着比利時在世界盃最後一輪分組賽賽和克羅地亞，黯然出局，「黃金一代」劃上不完美的句號。

比利時貴為「世二」，即使就如迪布尼所說的「年老論」，但迪布尼、夏薩特、盧卡古亦在當打之齡，同時具備一定的質素。不過，這支比利時3場分組賽僅入1球，主帥馬天尼斯難辭其咎。



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比利時在世界盃的生死戰，後備入替的盧卡古下半場4度錯失黃金機會，最終與克羅地亞互交白卷，加上摩洛哥擊敗加拿大，比利時以小組第三無緣16強，對上一次分組賽止步已經是1998年的法國世界盃。

世界盃2022｜比利時0：0賽和克羅地亞出局 盧卡古連失良機

比利時對克羅地亞黃金一代變黃昏一代 諸神沒落時︱數據看世界盃

盧卡古末段的黃金機會，將皮球撞回給對方門將。（Getty Images）

誰是迪布尼的「夏蘭特」？

埋單計數，比利時3場分組賽1勝1和1負，入球僅得1球，正是由巴舒亞伊射破加拿大，其餘面對摩洛哥及克羅地亞同樣無進賬。比利時鋒線球星如雲，擁有迪布尼、夏薩特、盧卡古等，論質素，只入1球絕對是不合格。

迪布尼在國家隊與曼城一樣，同樣是球隊的進攻泉源，不時有妙傳，在曼城有夏蘭特接應，在比利時卻變成盧卡古或巴舒亞伊等前鋒，效果截然不同。就像今仗對克羅地亞，迪布尼三番四次造就盧卡古，他的好意一一被「拒絕」，換轉是上半場的梅頓斯，同樣把皮球射上看台。

就算迪布尼的穿針引線能力有多強大，也要有人把皮球送入網內，盧卡古及巴舒亞伊時常糟蹋機會，即使換上後備席的奧賓達，相信效果相距不遠。平時習慣與夏蘭特合作的迪布尼，返回國家隊亦難免洩氣，難道他會「放負」，直言球隊太老了。

在比利時國家隊，就算迪布尼的傳送有多獨到，隊友也不能把皮球放進網內。（Getty Images）

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「黃金一代」變「黃昏一代」

「我覺得我們爭世界盃的最佳機會在2018年，如今年紀大了，失去了部分球噴，加上新球員未及當年那班球員的水平。我覺得我們不是爭標分子。」迪布尼鬥摩洛哥前接受英媒訪問時如此說道。

時間回到2014年，比利時相隔兩屆回歸世界盃決賽周，當時「二十出頭」的迪布尼、夏薩特、高圖爾斯、盧卡古等，首度在世界盃亮相，同時也是「黃金一代」的誕生，配合高柏尼及費蘭尼等球員，這支活力與經驗並重的比利時，每次大賽也被視為熱門，可惜依然與獎盃無緣，最接近一次就是4年前的俄羅斯世界盃。

比利時今屆的正選陣容，還是熟口熟面的他們。（Getty Images）

比利時今屆世界盃出戰的大軍，骨幹依然是夏薩特、迪布尼、高圖爾斯及盧卡古等，與4年前沒有太大分別，陣中雖然有6名23歲以下的成員，但正如迪布尼所講的「質素欠奉」，就如謝利美杜古、奧賓達入替又沒有太大作用。

「黃金一代」如今已變「黃昏一代」，比利時青黃不接，今屆世界盃就是實實在在的證明。

奧賓達（左）與杜古雖然有上陣，可惜未能為比利時扭轉戰局。（Getty Images）

膽小鬼馬天尼斯

即使就如迪布尼所言，比利時骨幹們的年紀漸長，但依然擁有一定級數，這班球星結合起來，主帥馬天尼斯也手持一手不俗的牌。

比利時「老大哥」夏薩特（Eden Hazard）今季在皇馬基本上長駐後備席，至今僅上陣229分鐘，但馬天尼斯依然信任他，連續兩場夏薩特也是正選登場，上陣1小時便被換出，而他的表現平平，算不上為球隊帶來什麼貢獻。相反，在白禮頓「踢到曉飛」的杜沙特，連續兩場也是後備上陣。

馬天尼斯今屆依然重用夏薩特。（Getty Images）

直至對克羅地亞的生死戰，馬天尼斯終於把夏薩特放在後備，杜沙特擔任正選，中場又收起用波能力較佳的泰利文斯，難以串連後場和前場，令比利時今仗踢得十分吃力。當比利時急須取得入球時，馬天尼斯半場換入盧卡古後，其後連續3個也是對位調動，最後更換入夏薩特，而不是增加一名前鋒，例如以巴舒亞伊衝擊克軍的防線。以當時形勢，維持和局也是出局，但馬天尼斯卻沒有放手一搏的勇氣。

杜沙特在關鍵一戰獲正選上陣，可惜表現平平。（Getty Images）

比利時緣盡16強，馬天尼斯賽後受訪時認為球隊是昂然出局，「我們在今仗前已作好準備，我們製造了不少機會，只是無法轉化成入球，但我沒有遺憾了，我們可以抬起頭離場卡塔爾。」

馬天尼斯賽後避談自己的前途，他其後在記者會時表示不會續約，意味即將結束其6年的比利時執教生涯。

「黃金一代」落幕、馬天尼斯離開，代表比利時的一個時代將要結束，換血在所難免，今屆分組賽出局似乎就是先破後立的好時機。

馬天尼斯的離開，同時意味比利時即將重新上路。（Getty Images）