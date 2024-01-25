足球熱話｜夏薩特與11年前被踢球僮重聚　對方原來大有來頭

「世三」夏薩特（Eden Hazard）去年退役，這名比利時球星的腳法及金球，為球迷留下最深刻印象。夏薩特當年初到英格蘭，在聯賽盃踢向史雲斯球僮而領紅。或許這是夏薩特生涯中的一件小事，11年後，周四（25日）夏薩特突然在社交平台貼出與該名球僮的合照：「退休的其中一個好處就是能夠跟老朋友聚會，這11年來你成長了很多！我的朋友！」



當年踢球僮事件未必是夏薩特（右一）生涯令人印象最深一幕，但亦應是他最著名的紅牌。（Getty Images）

時間回到2013年，英格蘭聯賽盃四強次回合，史雲斯意外地領先兩球返回主場鬥車路士，直至末段兩軍仍未有交收。時間一分一秒地過去，車路士愈來愈焦急，夏薩特想從史雲斯球僮手上拿走皮球，要對手盡快開出龍門球，小球僮竟然以身護球，這名比利時球星一腳踢向球僮，夏薩特如願取回皮球，同時被紅牌驅逐離場。

未知夏薩特賽後是否知道，自己踢的球僮其實大有來頭？（Getty Images）

重溫夏薩特踢球僮影片：

小小球僮原來大有來頭

當日在球場痛苦地掩着肋骨的小男孩，已經長大成人，這名小男孩查理摩根（Charlie Morgan），在硬接一腳後兩年，與朋友創立名為「Au Vodka」的伏特加品牌，目前已經是一名成功商人。原來摩根不是普通的小球僮，他的父親是威爾斯著名酒店業商人，更是史雲斯董事之一。英國《泰晤士報》報道他淨資產達5500萬鎊，為英國35歲以下富豪排行榜第27，更勝拜仁前鋒哈利卡尼（Harry Kane，5100萬鎊之間）。

夏薩特突然在社交平台貼出與「老朋友」合照。（夏薩特Instagram）

事隔11年，摩根再度與「仇家」夏薩特聚頭，二人笑容滿臉，手中拿着飲品，刻意模仿美斯及C朗下棋的經典圖片時，棋盤上也是摩根品牌的酒。兩人在社交網站的發文，亦有加上「Au Vodka」的標籤，可見今次聚會並非簡單的「老朋友聚頭」，或許是另有目的。無論如何，二人的世紀合體，為球迷的回憶補完，不少球迷驚嘆已經是10多年前的事。

西班牙《馬卡報》指，夏薩特當年完場後，便立即向摩根道歉，兩人握手後，並強調無意傷害對方，「他整個身體都壓在皮球上，我當時嘗試要踢個波，並不是想踢這名小男孩，我很抱歉。」

兩人模仿美斯及C朗在卡塔爾世界盃開幕前的經典圖片，不過棋盤上卻是一瓶瓶的酒。（夏薩特Instagram）