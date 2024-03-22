桌球世界公開賽｜奧蘇利雲決勝局葬送優勢　尾段大意失手由贏變輸

在江西玉山舉行的桌球世界公開賽，世界排名第一的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）昨日（21日）在16強出局，以局數4：5不敵伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）。

這場比賽戰況激烈，雙方鬥到最後一局的最後一個黑波才分出高下。華菲爾在決勝一局以64：63分的一分之差贏出，關鍵在於清完紅波後，奧蘇先在黑波大意失手，再守不住黃波，華菲爾打入黃波後清枱致勝。



奧蘇在16強面對華菲爾，負4：5出局。（WST）

奧蘇及華菲爾得分梅花間竹，你追我趕，你贏一局，他又追一局。華菲爾首局一棒打出86度，以100：26先拔頭籌，奧蘇隨即以82：41扳平局數1：1。華菲爾四度領先，奧蘇四度追平局數，其中在第八局，奧蘇打出一棒破百的125度，以125：0追成4：4。

四度落後，四度扳平，捱到入決勝局大幅領先，但最終落敗。（WST）

在決勝的第九局，奧蘇一度領先62：37，雙方在最後一個紅波拉鋸。奧蘇率先化解「士碌架」，打入紅波，領先到63：37，離勝利只差一步，但他隨即大意打失黑波，未能乘勝追擊。這時候，華菲爾必須打入所有顏色波，才能反勝奧蘇。

奧蘇打完最後一個紅波，但接着打失黑波。（網上片段截圖）

兩人在黃波展開攻防戰，華菲爾先「set士碌架」，由綠波及啡波分隔白波及黃波。雖然奧蘇打到黃波，但「set士碌架」失敗變炮台。估計奧蘇的如意算盤是將黃波藏在底邊，令白波及黃波之間隔住藍波及粉紅波，但黃波在底邊反彈力度稍大，藍波及粉紅波遮不到白波打黃波的線路。

藍波及粉紅波遮不到線路，白波可以直接打黃波。（網上片段截圖）

【最後一局分勝負片段】

世界排名21位的華菲爾把握良機，打入黃波，輕鬆清枱。由之前落後26分，靠打入全部顏色波獲得27分，以64：63擊敗奧蘇，以總局數5：4取勝，打入八強。

華菲爾打足9局，力挫奧蘇。（WST）

談到最後一局，華菲爾還以為九死一生，他賽後說：「突然間，比賽形勢峰迴路轉，我還以為要輸了！」

奧蘇坐看華菲爾清枱。（網上片段截圖）

29歲的華菲爾續說：「我很高興取勝，他（奧蘇）是我的英雄偶像，能夠跟奧蘇交手已經是夢想成真，何況是贏波！」

奧蘇之後會來香港，在下周一參加香港國際桌球明星挑戰賽，比賽於香港伊利沙伯體育館舉行。在下周一，奧蘇會先鬥威廉斯，再對傅家俊，而在下周二，他要硬撼世界排名第二位的卓林普。