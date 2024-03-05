桌球｜沙特大師賽設「167」獎金　希堅斯功虧一簣錯過50萬美元

沙特阿拉伯日前與世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）合辦利雅得大師賽，邀請到奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、馬克威廉斯（Mark Williams）等世界級球手參賽。

今次賽事最大賣點為設有「金球規則」，便是球手打出「147」後，再打入放置於球枱最頂端的金球，最高可打至167度，並獲豐厚獎金。4屆世界冠軍「巫師」希堅斯（John Higgins）在比賽中幾乎完成這一壯舉，可惜卻因一段小插曲而分神失手。



今次利雅得桌球大師賽，最高能打出167度的金球規則成為最大賣點。（X影片截圖）

沙特阿拉伯近年大力舉辦不少體育盛事，去年以重金招徠頂級球星至當地足球聯賽，引致歐洲球壇不少球星離開。今次舉辦利雅得桌球大師賽，總獎金池為78.5萬鎊，冠軍能獨得25萬鎊，達去年世錦賽的一半，可算相當豐厚，還有價值39.5萬鎊的「金球獎金」。

金球規則：

每局開始時，金球都會置於波枱頂端，且貼着邊緣。

只要桌上仍有機會打出滿分147，金球便會一直保留；球手打出147後，再打入值20度的金球便能獲167度。

若該局無法打出147度，金球將會被移除，直至下局開始。

任何涉及金球的犯規（即打入或碰到其他球前先觸碰它）都會被罰4度。

在賽事中第1個打出167度的球手能獲得50萬美元（約39.5萬鎊）獎金。



影片講解：

這項規則為首次引入桌球賽事，加上豐厚獎金，不少球手受訪時都認為很困難，亦覺得十分有趣。向來重視獎金的「火箭」奧蘇利雲當然也不例外，他在訪問中表示：「我不在乎金球放在哪裏，我會找到它的。」而且比賽還沒開始，便已感謝主辦方舉辦今次賽事。

由於賽事採種子及外卡制，奧蘇利雲須待八強才出場，希堅斯、威廉斯及丁俊暉等種子順位較低的球手，要先打兩輪才能晉級，變相有機會捷足先登打出167。其中希堅斯便在面對「黃金左手」威廉斯首局，獲得一次絕佳機會。

希堅斯曾有機會捷足先登，獨攬近40萬鎊獎金。（WST X）

希堅斯將第一個紅波打入右下角底角後開始掃枱，「破百」後再順利將白波校至左邊，將最後一個紅波打入。眼見147度近在眼前，現場觀眾亦拍手歡呼，期待着歷史性的167度出現。

然而希堅斯在思考如何進行下一步時，觀眾席上突然有人走動，頓時讓「巫師」分心，不禁對着攝影機苦笑。雖然他打入最後一個黑波，但似乎力度有偏差，白波最終只能貼着黃波，引來觀眾及旁述失望嘆息。高難度下，希堅斯也功虧一簣未能打入黃波，遺憾地以120度完結此局。

雖然錯失良機，但希堅斯最終仍以局數4：2淘汰馬克威廉斯，將會在八強遇上奧蘇利雲。由於金球獎金只有首名球手能夠獲得，有網民笑稱奧蘇利雲「嚇出一身冷汗」，亦有不少球迷期待「火箭」挑戰這項壯舉。

此外，亦有網民表示無法相信如此關鍵時刻，竟有觀眾（從衣著看或許是工作人員）在看台上走動，批評他們未有尊重這項運動；亦有人炮轟「當地人缺乏對體育相關知識，令人無法接受」。