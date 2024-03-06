桌球｜馬克艾倫完美「大V」走位破粉紅波困局　打贏逆境戰挫沙比

在利雅德舉行的桌球大師賽，馬克艾倫（Mark Allen）及沙比（Mark Selby）合演了一場精彩的8強，最終馬克艾倫以局數4：3戰勝沙比晉級。

今場馬克艾倫一直打逆境波，追至3：3。在決勝的第七局，他一度落後45分，但急起直追，清顏色波時打出精彩表現，當中白波以大V形精準走位破解粉紅波困局，成為致勝關鍵。他賽後表示這場比賽有齊所有精彩的元素，打到最後一局以黑柴分勝負。



馬克艾倫。（資料圖片/Getty Images）

在這場8強比賽，沙比較快入局，首局先勝73：64，到第二局一棒打出「大迫」84度，以88：39再下一城。馬克艾倫在第三局上力，一棒打出74度，以74：0追近至1：2。

馬克艾倫今場一直打逆境波，第四局鬥得激烈，終以一分之差的62：63失了這一局，落後局數1：3。背水一戰下，馬克艾倫以65：54及67：52連贏兩局，追平3：3。

沙比（圖）跟馬克艾倫合演了一場精彩的比賽。（資料圖片/Getty Images）

決勝局相當精彩，沙比初段優勢明顯，打剩兩個紅波時已領先45分的57：12。不過，馬克艾倫努力狂追，在最後清顏色波表現神勇，有運氣加持下，綠波撞中粉紅波照入袋，之後輕鬆打入啡波及藍波，追至53：57。此時，枱面餘下粉紅波及黑波。只要馬克艾倫打入它們，就能夠反敗為勝。

+ 8

雙方在粉紅波展開攻防戰，各不相讓。經過多棒爭持，沙比打失，粉紅波撞袋口而出，但位置微妙，此時粉紅波就在袋口，但白波及粉紅波之間隔住黑波，3個波在枱邊幾乎形成直線。

馬克艾倫妙手一棒，白波撞頂枱邊，以大V形走位精準地避開黑波，將粉紅波撞入袋，而白波撞一撞袋口，沒有「撻死」。不但現場觀眾歡呼鼓掌，坐在一旁的沙比也不禁笑了。

【馬克艾倫最後兩棒反敗為勝】

最後黑柴定勝負，馬克艾倫打入黑波，以66：57取得第七局的勝利，以局數4：3反勝沙比，晉級準決賽，跟比素（Luca Brecel）爭入決賽。另一場準決賽由特林普（Judd Trump）對奧蘇利雲。

世界排名第3的馬克艾倫賽後表示：「這場比賽有齊所有元素，鬥到最後一個黑波才分到勝負。我跟沙比向來鬥得激烈，歷年都打出不少經典的比賽。」

談到最後兩棒精彩地打入粉紅波及黑波，馬克艾倫說：「在打粉紅波，我別無選擇，因為我不能打穿黑波，我要相信球枱。我真的打得幾完美。」