乒乓世錦賽｜國乒女團挫日本隊六連霸　陳夢反勝張本美和成關鍵

世界乒乓球錦標賽，中國在女子團體賽決賽硬碰日本隊，在最後一局驚險反勝，連續六屆封后。



中國隊在4強3：0擊敗法國隊，在決賽遇上以3：0淘汰香港隊的日本隊。國乒由孫穎莎、陳夢和王藝迪上陣，日本則派出15歲小將張本美和、早田希娜和平野美宇出賽。

第一場由孫穎莎對張本美和，孫穎莎直落三局（11：5、11：8、11：4）擊敗張本，以3：0先取一場；第二場陳夢對早田希娜，陳夢雖以11：6先拔頭籌，惟早田連取三局11：8、11：9、14：12，以3：1追平大分1：1。

孫穎莎在決賽發揮穩定，兩場皆勝，是國乒奪冠關鍵。（Getty Images）

第三場王藝迪對平野美宇，平野首局以11：8先勝，次局，雖然王藝迪一度領先10：8幾乎追回一局，但平野連奪3分以13：11反勝，第三局，平野再以12：10擊敗王藝迪，日本至此以2：1領先。

第四場孫穎莎再上陣鬥早田希娜，這位東京奧運女單銀牌發揮穩定，第一局以11：2大勝，再以11：7、11：6直落三局獲勝。

張本美和年紀小小已打出水準，她在巴黎奧運的表現令人期待。（路透社）

最關鍵的第五局，日本由小將張本美和「守尾門」，對上東京奧運金牌陳夢，張本幾乎殺對手一個措手不及，首局以11：4先勝，陳夢再以11：7扳回一局；第三局，陳夢仍然強勢，由6：8落後下打出一波5：0反勝11：8，第四局陳夢雖一度落後5：7，她又連搶6分再贏一局11：7，以3：1鎖定勝局，國乒亦在大分以3：2擊敗日本，連續六屆封后。