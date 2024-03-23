巴黎奧運．劍擊｜港隊女重南京站迎關鍵戰　拆解奧運資格形勢

今周末的女子重劍世界盃南京站，是奧運積分周期結束的最後一站，周日的團體賽非常關鍵，關乎港隊女重能否取得「3+1」的奧運資格。本文將會拆解港隊的爭奧形勢，如何才可獲得奧運資格。



香港女子重劍隊：陳渭泠﹑連翊希﹑江旻憓﹑佘繕妡（由左至右）。（香港劍擊總會圖片）

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巴黎奧運劍擊團體賽資格，會由「世界前四」及「各洲份第一」的隊伍獲得，而團體奧運積分由世界錦標賽﹑洲際錦標賽﹑4站最佳成績的世界盃合計而成，今周末的南京站是最後一站計分賽，過後將會剔除最差一站積分，香港隊要爭奪的資格是「亞洲及大洋洲區第一（亞大第一）」的資格。

港隊女子重劍隊早前連續兩站世界盃16強止步，與港隊爭奪亞大區第一的中國隊，則拿下季軍，兩軍分差收窄至5分，南京站的成績左右奧運資格誰屬。若然港隊成功取得團體席位，將連帶3個個人賽資格。以現時而言，兩軍暫時最差的分站同樣是溫哥華站，一同16強出局，港隊奪第12（22分）；中國隊以第9（25分）完成。

若然兩軍南京站比溫哥華站戰績好（即8強或以上），便會有積分進賬，溫哥華站便成為最差分站，該站分數將被扣除，港隊得192分；中國則獲184分，如此，兩隊在南京站的成績就會成為關鍵。

根據國際劍聯賽制，一旦出現同分情況，即計算積分賽名次，港隊與中國隊亦曾經打入4強，但中國隊上站獲得季軍；港隊只得第4名，港隊在同分下沒有優勢。以下3個是港隊獲得入場券的情況。

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世界盃團體賽獲得積分：



冠軍：64分；亞軍：52分；季軍：40分；殿軍：36分；第5名：32分；第6名：30分；第7名：28分；第8名：26分；第9名：25分；第10名：24分；第11名：23分；第12名：22分；第13名：21分；第14名：20分；第15名：19分；第16名：18分；第17-32名：8分



江旻憓帶領港隊女重爭奪奧運資格。（香港劍擊總會圖片）

1. 港隊與中國隊同一階段止步

正如上文提及，港隊在南京站失分空間不多，假若兩軍一同在4強或8強止步的話，無論最終排名如何，中國都不能比港隊多取8分，換言之港隊即可獲得奧運資格。不過，一旦港隊與中國一同打入決賽，港隊必須獲勝才可保住席位。

2. 港隊8強止步，中國隊取第4

如果港隊8強止步，港隊最高只能以第5完成﹑最多取得32分，中國隊打入4強的話，就要寄望對方連輸4強及銅牌戰，皆因第4與第5只相差4分，港隊仍可保優勢；一旦中國隊摘銅﹑即比港隊多取8分，在分數上將追平港隊。

3. 港隊16強出局並獲得第9名，中國8強止步

一旦港隊在16強出局，必須在排名賽全勝獲第9名，如此便可得25分，只要中國隊在8強止步，就算她們取得第5（32分），分數上都無法超越港隊。不過港隊若再有差池的話，港隊形勢將變得更加被動。

（香港劍擊總會圖片）

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

