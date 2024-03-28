英超︱東拿利非法賭波遭英足總起訴　原停賽至8月未知會否被加刑

紐卡素中場東拿利（Sandro Tonali）因違反球員禁止賭波條例，遭英格蘭足總起訴行為不檢。

這位意大利23歲球星目前正在停賽，他在意大利非法賭波，去年10月被意大利足總判罰停賽10個月。



紐卡素的比賽，東拿利（左上角）只能當座上客。（Getty Images）

去年夏天，紐卡素以5500萬英鎊從AC米蘭簽入東拿利。這位意大利球星甫加盟已展現實力，正當喜鵲以為買入「筍貨」，不料隨即爆出他非法賭波醜聞，更因他長期停賽影響球隊部署。

他僅為紐卡素上陣12場，便開始被停賽，當中包括8場英超、3場歐聯和1場聯賽盃賽事。上季獲得英超第四名的紐卡素，歐聯分組賽在F組包尾出局，英超目前亦僅排第10。

紐卡素以為買入筍貨，未料到東拿利是個「病態賭徒」。（Getty Images）

繼意大利足總後，今次輪到英格蘭足總起訴東拿利，指他在2023年8月12日至10月12日期間下作出50次投注，違反規例。紐卡素發聲明僅稱，「紐卡素知悉東拿利涉嫌違反足總賭博條例，被起訴行為不檢。東拿利會繼續全面配合有關調查，他仍獲得球會全力支持。」

東拿利目前受意大利足總判罰停賽，然而他加盟紐卡素後的非法賭博投注，並未包括在內，這正是今次英格蘭足總向他提出起訴的原因。

東拿利在紐卡素的發展會受多大影響，仍不得而知。（Getty Images）

英格蘭足總聲明指，「東拿利涉嫌違反足總賭博條例，被起訴行為不檢。這位紐卡素中場在2023年8月12日至10月12日期間，下注50次，違反足總條例第E8項。東拿利可在2024年4月5日前答辯。」

去年10月東拿利的經理人利素（Beppe Riso）直指東拿利賭博成癮，是個病態賭徒。他被停賽10個月，禁止為紐卡素和意大利國家隊上陣，換言之會錯過今季英超賽事以及2024歐洲國家盃決賽周，他原定可在今年8月復出，不過今次被英足總起訴，未知會否被「加刑」。跟同因非法賭波被停賽的賓福特前鋒艾雲東尼不同，東拿利停賽期間，獲准隨紐卡素操練。