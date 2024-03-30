英超︱曼城對阿仙奴爭冠關鍵戰　哥迪奧拿冷靜與阿迪達熱情之間

英超周日尾場重頭戲，曼城主場迎戰阿仙奴被公認為今季爭標關鍵一戰，哥迪奧拿與阿迪達「師徒對決」第N回，跟之前多次有什麼分別？

阿迪達2019年12月接掌阿仙奴以來，感覺上每次在聯賽面對「師父」哥迪奧拿，均處於下風。不過季初阿迪達在酋長球場以嚴密防守，加上馬天尼利末段一箭定江山，1：0擊敗曼城，那是阿仙奴自2015年底以來首次在聯賽戰勝曼城。

季初一場勝仗，是個重要心理關口，微妙地改變雙方將帥的信心和士氣；而周日這次交手，很大可能影響到今屆英超冠軍誰屬。



英超 曼城 對 阿仙奴

周日晚上11時30分



哥迪奧拿自稱在阿迪達身上獲益良多。（Getty Images）

外界視哥迪奧拿和阿迪達為兩師徒，源於阿迪達是哥帥在曼城的副手，事實上，二人的淵源早在四分一世紀前已開始。

二人年紀相差11年，1997年15歲的阿迪達離開家鄉聖塞巴斯提安，遠赴400公里外的巴塞隆拿，他在巴塞著名的拉瑪西亞青訓學院（La Masia）學藝，遇上改變他一生的哥迪奧拿。

阿迪達感激哥迪奧拿給他啟發與友誼。（Getty Images）

阿迪達：他徹底改變了我

阿迪達早前在一個訪問中，談到哥迪奧拿對他的影響，「他為我帶來啟發與友誼。」阿迪達說，在巴塞隆拿，哥迪奧拿是他的隊長，到之後在曼城，作為教練和朋友一起工作，「他幫助我對足球和人生有不同想法。」

「作為球員，我們踢同一位置，在他身邊工作，他的好主意、熱情和對球賽的理解，對我球員生涯非常重要。」到之後二人一起在曼城工作，從球員到教練兩種不同身份，阿迪達直言「他徹底改變了我」。他明言哥迪奧拿是他心目中的全球最佳領隊，如今二人各為其主，阿迪達仍盼望「我倆情誼未變」。

哥迪奧拿與阿迪達由同伴變對手，領曼城和阿仙奴爭奪冠軍。（Getty Images）

哥迪奧拿：我在他身上獲益良多

阿迪達對哥迪奧拿，明顯存在一份濃厚的仰慕與感恩之情，哥迪奧拿提起阿迪達，卻只有冷靜，沒有太多熱情，至少在傳媒面前是如此，「我不知道自己對他有什麼影響，他對我成為一個更好的領隊，有非常重大影響。」

哥帥沒有談及跟阿迪達在巴塞年代的舊情，僅說出當他2016年夏天來到英格蘭發展，需要一個熟悉英超的人幫忙，阿迪達在英超打滾多年，熟知當地一切，成為哥迪奧拿在英超的「盲公竹」，讓他在最短時間內掌握這個國家和聯賽，自言在阿迪達身上「獲益良多」。

阿迪達深愛阿仙奴，被稱為「阿仙奴先生」。（Getty Images）

「阿仙奴先生」

二人攜手帶領曼城橫掃本土各大錦標，哥迪奧拿提到一件小事，反映阿迪達如何深愛阿仙奴，「我們面對其他球隊，每逢入球時他都會跳起慶祝，唯獨對阿仙奴，當我們入球時他會動也不動坐在原處。我由此知道他深愛阿仙奴，他也曾效力這支球隊並當過隊長。」

阿迪達跟在哥帥身邊3年多，2019年11月底阿仙奴辭退艾馬利後找上他，這位「阿仙奴先生」離開曼城，重返阿仙奴。二人的關係由同事變成對手，哥帥頭數年一直穩佔上風，到今次對決前形勢不再一樣，今季英超尚餘最後10輪賽事，阿仙奴、利物浦和曼城3隊齊爭標，周日一戰是3隊之間唯一僅餘對決，對冠軍形勢舉足輕重。

哥迪奧拿聲稱：「今場對阿仙奴是場決賽」（We have a final against Arsenal），他清楚知道，今場無論在心理以至實際分數均極為重要。

哥迪奧拿上季不止帶領曼城英超後上封王，還贏得離開巴塞以來的首次歐聯冠軍，加上足總盃，成就三冠王。（Getty Images）

「後上王」曼城

阿仙奴上季長達248天排在英超榜首，2022年聖誕期間5分領先曼城，結果冠軍還是由曼城贏得，較阿仙奴多出5分。2023年聖誕，阿仙奴再一次登上榜首，今季結局會否不一樣？

槍手下半季失分失冠老是常出現，他們在1986/87、1989/90、2002/03、2007/08和2022/23，5次在聖誕排榜首，全數未能奪冠，對上一次英超冠軍已經要數到2003/04的不敗賽季。

另一爭標對手利物浦，情況與阿仙奴不相伯仲，單計英超年代已曾在1996/97、2008/09、2013/14、2018/19、2019/20及2020/21，6度當上「聖誕冠軍」，結果只得2019/20一次成功封王。

相反曼城經常能夠後上奪冠，對上4次能反超前「聖誕冠軍」封王的球隊都是曼城，上季聖誕落後阿仙奴5分、2013/14、2018/19及2020/21三次聖誕落後利物浦，均成功後上封王，最誇張一次是2020/21球季，曼城當時落後紅軍8分。

阿仙奴斥一億英鎊買入迪格蘭賴斯，令陣容更完備。（Getty Images）

人腳改變形勢

當然，數據是用來打破的，阿仙奴下半季老是失分，與人腳不無關係。以上季為例，中堅沙列巴3月受傷後球隊倒水式失分。今季他們以1億英鎊從韋斯咸收購防守中場迪格蘭賴斯，這位防守中場跑動力和掃蕩力皆強，護球能力上乘，能為防線提供一道額外屏障，在兵工廠本身已經不錯的防線基礎，帶來多一點穩定和信心。

現代足球任何想爭取冠軍，必須擁有頂級防守中場，賴斯加盟，加上級數猶在的佐真奴，雖然湯馬士柏迪今季因傷上陣次數甚少，但阿仙奴仍能保持足夠戰力。在英超，資源豐富、肯出高人工和轉會費、眼光又好的曼城，人腳勝過任何球隊，近年高普帶領利物浦盡力一拚，輸多贏少，已是最接近一隊，阿迪達率領的青春班底上季已見雛形，今季加上賴斯、夏維斯和拉耶，如願再度提升。

阿仙奴季初互射十二碼擊敗曼城奪冠。（Getty Images）

打破藍月亮壟斷最佳時機

哥迪奧拿帶領的曼城近乎滴水不漏，他上任以來的7個球季，5度英超封王，1次亞軍、1次季軍，包括近季在英超3連霸。上季他終於領軍贏得藍月亮歷來首個歐聯冠軍，曼城達成歐聯、英超、足總盃三冠王。寫下重要里程碑之後，今季難免鬥志稍有鬆懈，也許正是其他球隊打破曼城壟斷的最佳時機。

阿迪達成為阿仙奴領隊後，11次面對哥迪奧拿領軍的曼城，當中7次為英超聯賽，頭6次阿仙奴皆敗陣。餘下4次為盃賽，雙方各贏兩次，包括今季社區盾阿仙奴互射十二碼勝出。槍手在阿迪達麾下對曼城唯一聯賽勝仗，便是季初主場以嚴密防守，迫得曼城全場罕有只得4次射門、1次中框，雙方控球幾乎均等，阿仙奴由下半場入替的馬天尼利完場前射成1：0，擊敗曼城全取3分。

換言之，連同不受重視的社區盾在內，阿仙奴今季已兩度擊敗曼城，也是阿迪達領軍以來的第一次。兩軍之間的鐘擺，是否已經悄然改變，作客曼城一仗後會有更清晰答案。

（01美術製圖）

曼城傷兵名單：

迪布尼、史東斯、基爾獲加、艾達臣、艾簡治、基亞利殊



阿仙奴傷兵名單：

沙卡、馬天尼利、加比爾馬加希斯



這場重要對決前，曼城突然出現傷兵潮，中場主將迪布尼在國際賽周前已有傷在身，基爾獲加和史東斯先後為英格蘭友賽上陣時受傷，門將艾達臣和守將艾簡治亦正養傷，翼鋒基亞利殊因傷錯過英格蘭賽事。目前難以預料他們多少人能及時復出對阿仙奴，哥迪奧拿在賽前記者會聲稱獲加和史東斯今仗肯定缺陣，艾達臣的情況則大為好轉。首循環迪布尼已曾因傷缺席對阿仙奴一戰。

阿仙奴亦有主力受傷，翼鋒沙卡因傷退出英格蘭國家隊，代表巴西的馬天尼利同樣退隊，中堅馬加希斯也受傷患困擾，阿迪達在賽前記者會指，3人未有參與操練，但仍有機會趕及對曼城上陣。看到這些名字，傷兵和陣容或成今仗勝負一大因素。當然，國際賽期的受傷退隊往往未能作準，一切仍然要待比賽當日才能揭曉。

目前阿仙奴以64分排榜首，利物浦同分但因得失球差排第二，曼城63分排第三。英超三隊爭冠到最後一刻的畫面，印象中從未出現，今場比賽從戰情到戰果，相信會給大家一點啟示。