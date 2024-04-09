羽毛球亞錦賽｜港將奧運資格形勢一覽　盧善恩晉身正賽將鬥戴資穎

亞洲羽毛球錦標賽周二（9日）開始在寧波舉行，今站亦是奧運積分排名在4月30日「截數」前，一眾香港球手能出戰的最大型積分賽。



如何才能獲得奧運資格？

羽毛球的奧運積分周期由2023年5月1日開始、到2024年4月28日結束，計分賽事包括：優霸盃、蘇迪曼盃、世界錦標賽、世界羽聯巡迴賽、洲際錦標賽及其他認可國際賽事。計分期間，會計算每位球手／每對組合10站最高得分的賽事積分。

單打資格：每個單打項目有36個名額，若一個國家或地區協會有兩名或以上球手排在該項前16位，可獲最多兩個資格；若只得1位球手排在前16，同國家或地區只可獲1個資格。

雙打資格：每個雙打項目有16組名額，若一個國家或地區協會有兩組或以上球手排在該項前8位，最多可獲兩個資格；若只得1個組合排在前8，則只可獲1個資格。

李卓耀多站首圈出局後排名下滑，但要取得奧運資格問題應不大。（資料圖片／趙子晉攝）

男單代表李卓耀在年初的印度公開賽獲亞軍後，連續5站世巡賽都「一輪遊」，排名雖然下滑至16，但在積分榜仍排名第15，要取得奧運資格問題並不大，他在亞錦賽首圈會對上日本球手渡邊航貴，若能晉級，次圈有機會遇上印尼好手基斯堤。

伍家朗目前排名26，由於在他之前已有李卓耀，按例需兩人都身在排名前16之內才可一同取得奧運資格，目前希望較渺茫。伍家朗首圈會對日本好手奈良岡功大，同是一場硬仗。

21歲的盧善恩大有機會出戰奧運。（香港羽毛球總會）

女單代表盧善恩周二已成功在外圍賽A組獲兩連勝，打入正賽，但首圈就要遇上中華台北球后戴資穎。盧善恩目前世界排名52，但扣去其也已獲資格國家及地區球手後，她在奧運資格積分排26，形勢也樂觀。

亞運羽毛球女團16強，港隊第二場的楊雅婷/楊霈霖以21：23、18：21不敵中華台北的李佳馨/鄧淳薰。（港協暨奧委會提供）

女雙方面，楊雅婷／楊霈霖世界排名18，在奧運積分則排第10，同樣比較「穩陣」，「楊楊配」首圈會遇上印尼組合Meilysa Trias Puspitasari／Rachel Allessya Rose。另外，港隊另一女雙組合范嘉茵／尤漫瑩從外圍賽D組出線，會遇上韓國勁敵、前世界排名第一組會金昭映／孔熙容。

杭州亞運羽毛球賽：香港組合鄧俊文／謝影雪出戰混雙8強。（袁志浩攝）

混雙方面，鄧俊文／謝影雪賽前世界排名第8、資格排名第7，要取得資格基本上沒問題，鄧謝配首圈會對外圍賽B組首名組合；李晉熙／吳芷柔暫排名23，預計未能出戰奧運，兩人會在首圈對外圍賽A組首名出線的對手。