C朗拿度起踭領紅作勢打球證　艾納斯負希拉爾沙特超級盃出局

艾納斯在沙特阿拉伯超級盃4強鬥希拉爾，由C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）領軍的艾納斯下半場落後兩球時，這名葡萄牙超級球星向來鬥心滿滿，更不想在末段浪費一分一秒，對方嘗試拖延時間，C朗情急下「起踭」撞開希拉爾的球員，結果被球證出示紅牌被逐。C朗拿度深深不忿，作勢打球證，離場時更拍手諷刺球證的判決正確。



沙特超級盃4強，艾納斯與希拉爾爭奪決賽席位，希拉爾下半場中段11分鐘內連入兩球，艾納斯憑沙迪奧文尼在補時9分鐘的入球追成較接近紀錄，惜仍然以1：2不敵對手，希拉爾將與伊蒂哈德決賽爭冠。

（路透社）

縱然沒有進賬，艾納斯隊長C朗拿度依然是今仗的焦點。艾納斯末段落後兩球，希拉爾守將艾布拉希（Ali Al-Bulayhi）攔截將皮球踢出邊線，艾布拉希想拿起皮球拖延時間，但他波都未執起，C朗拿度已經殺到，執起皮球之餘，更起踭撞開對方，這名希拉爾守將立即倒地，球證趕到再向C朗出示紅牌。

（路透社）

C朗拿度領紅後，一面難以置信，更作勢打球證，卻沒有真正出手，C朗其後再與球證爭論，他更向球證舉起姆指，諷刺對方的判斷正確。球證當然沒有收回紅牌，C朗只好離場，當他步離球場時，他以手指指向球證，再指一指球證拍掌及舉起姆指，就像在說：「呢個球證好嘢呀！」而C朗的表情一臉不屑。