奧拿拿搽凡士林上龍門手套　被質疑更易牛油手　學者解釋箇中原理

曼聯門將奧拿拿（André Onana）周日在英超對利物浦的比賽中期間，將凡士林（Vaseline）塗抹在自己的龍門手套上，引起網民熱議。在普通人印象中，凡士林是「油淋淋」的，塗在龍門手套上，豈不更容易「牛油手」？

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，凡士林可以增加龍門手套及皮球之間的摩擦力，一直有門將使用，並非新奇之事。中文大學物理系高級講師湯兆昇解釋原理，凡士林乃疏水性物質，可以避免水膜在手套表面形成，從而提高摩擦力。



雷雄德博士周日晚都有觀看曼聯對利物浦的英超直播，也留意到奧拿拿拿了一瓶凡士林出來，並將凡士林塗抹在手套上。他最初以為奧拿拿會脫去手套，將凡士林塗在手部的皮膚上，避免皮膚與手套長期磨擦而擦傷；後來見奧拿拿塗在手套上，便醒起另有作用。雷雄德解釋，當時比賽下雨，皮球及手套表面有水，而凡士林就可以增加手套與皮球之間的摩擦力，有助門將接波。

奧拿拿今場作出6次撲救，協助曼聯主場與2：2賽和利物浦。

奧拿拿在比賽期間使用凡士林，他將凡士林塗在手套上。（路透社）

葉鴻輝：聽聞過會啜手一點，但未試過

雷雄德表示將凡士林塗在龍門手套上並非新奇之事，很多門將都有用，只是今場雙紅會受人注目，而且鏡頭剛好拍到，才引發廣泛討論。英國傳媒報道，紐亞、比克福特、祖赫特等門將試過在手套上塗凡士林。

港足門將葉鴻輝表示聽聞過這個方法，搽完凡士林之後會啜手一點，但他沒有親身試過。

在周日曼聯對利物浦的比賽上，奧拿拿使用凡士林，他將凡士林塗在手套上。（Getty Images）

英媒報道，前英格蘭門將賓科士打憶述：「我記得第一個這樣做的球員是祖赫特，那時候是2014年世界盃。」賓科士打表示很難解釋，但感受到接波時的分別，「當你接波時，你會覺得更啜手。」另外，荷蘭門將路柏特在2022年世界盃時，被發現將凡士林的東西塗在門柱上，當有需要時，他會將凡士林添加到手套上。

荷蘭門將路柏特將凡士林先塗在門柱上，方便隨時「加料」。（Getty Images）

湯兆昇：凡士林為疏水性物質，避免水膜形成

湯兆昇博士解釋，如果龍門手套濕了，就會容易跣手，道理如同行濕地易跣腳，因為鞋底與路面之間有一層水膜。由於比賽當時下雨，湯兆昇推斷奧拿拿在龍門手套上塗上凡士林，目的是避免手套上的雨水形成水膜，以增加手套與皮球之間的摩擦力，減低接波跣手的機會。

去年底對韋斯咸時，奧拿拿已被影到使用凡士林，但當時沒有引起關注。（Getty Images）

湯兆昇指出，凡士林是一種從石油提煉出來的石蠟，為疏水性物質，水分落在凡士林上不會形成水膜，而是形成水珠很易溜走。不過，普羅大眾的印象中的凡士林摸上手「油淋淋」，會令門將更易跣手？湯兆昇解釋，凡士林的黏性遠比水高，不容易滑動，故手套上有凡士林，可以提高摩擦力。

奧拿拿在比賽期間使用凡士林，他將凡士林塗在手套上。（X）

前補習天王、化學博士鄺士山初步了解事件後，表示沒有做過相關實驗，但他估計由於凡士林與水不能混溶，在接球的一刻會產生水油互相撕裂現象，增加阻力。他估計有可能減慢到接波時皮球轉動的速度，他解釋：「水同油互相撕裂要能量，咁有可能會減慢球嘅轉速，呢個其實係乳化現象，增加阻力。」