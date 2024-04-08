荷甲｜阿積士慘吞六蛋創球會悲慘歷史　傳請樸達出山執教遭拒絕

阿積士今季成績一落千丈，季初曾跌至荷甲榜尾，之後戰績回勇，但周日（7日）卻遭飛燕諾大炒6：0，創荷甲1956年成立以來，球會史上最大敗仗。

英國《天空體育》在周一下午報道指，這支荷甲班霸有意邀請前車路士教頭樸達執教，但遭後者拒絕。



自名宿奧華馬斯（Marc Overmars）在2022年初，因向女員工發不當短訊而引咎辭去足球總監一職後，阿積士戰績急速下滑，雖找來舊將雲特舒捷普（John van't Schip）任臨時教練救亡，表現亦逐漸回穩，但今仗作客飛燕諾，僅66分鐘便失6球。

阿積士戰績曾一度回勇，不過上月歐協聯被阿士東維拉以4：0大勝。（Getty Images）

英國《每日郵報》指，阿積士隊史124年至今，僅第3次以0：6落敗。他們史上最大敗仗是1913年1：9不敵多德勒支（FC Dordrecht），荷甲建立後則是在1964以4：9輸給飛燕諾。

這支荷甲班霸吞下今季第8場敗仗後，目前以45分排在第6位，落後第3位15分，想再奪歐聯資格機會渺茫。

今次大敗前幾天，阿積士隊內又傳出醜聞：新任CEO Alex Kroes在去年8月接任前，曾大手買入逾17000股阿積士股票，球會上周二發表聲明稱他可能參與內幕交易，遭球迷強烈抗議，亦可能因此被辭退。

Alex Kroes（左）被指可能參與內幕交易，他有出席上月與利物浦的名宿表演賽。（Getty Images）

英國《天空體育》獨家報道指，阿積士與樸達會面，希望邀請他執教球隊，不過被該名前白禮頓及車路士領隊拒絕。報道續指阿積士視他為頭號人選，但樸達對這間荷甲球會不感興趣。

去年12月，《天空體育》曾透露若曼聯會在今夏辭退坦赫格（Erik Ten Hag），樸達便為球會首選。因此他今次拒絕阿積士，亦被視作為前往奧脫福留後路；此外，由於坦赫格在曼聯的未來愈來愈不確定，英國《獨立晚報》認為他若離任，大有機會重返阿積士執教。