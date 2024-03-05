荷甲｜軒達臣回歸歐洲不受待見　勤力逼搶後怒吼竟反遭球迷揶揄

前利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）今年1月從沙特聯賽回流歐洲，加盟荷甲班霸阿積士，近兩輪更戴上隊長臂章。

不過這名英格蘭中場似乎不太受歐洲球迷歡迎，阿積士在社交網站貼出他一次前場逼搶後怒吼片段，反引來不少球迷留言揶揄。



軒達臣曾是不少「紅軍」心中的英雄，也深受英格蘭球迷愛戴，然而去年轉投沙特聯賽時，因與其支持LGBT+立場衝突而引來不少爭議，即使他之後接受訪問解釋，亦無法平息球迷不滿。

軒達臣上季轉戰沙特聯賽，引來不少爭議。（Getty Images）

今年1月，軒達臣離開沙特球隊伊蒂法克轉投阿積士，僅半年便重返歐洲球壇。這名前紅軍隊長亦獲不少阿積士球迷歡迎，加盟之初，官方周邊商品已大賣。

阿積士周日（3日）在聯賽以2：0擊敗烏德勒支，官方在X（前稱Twitter）貼出一段影片，片段中阿積士門將大腳斬出，但力度過大直接飛往對方底線，此時軒達臣沒有放棄，獨自加速逼搶，最終迫使對方門將解圍，軒達臣更用腳將皮球擋出變界外球，隨後發出一聲怒吼。

軒達臣這次逼搶，獲阿積士「小編」大讚「心態滿分」，事實上他也迫使烏德勒支要從後場開出界外球，理應獲得球迷稱讚，但影片下卻引來不少球迷揶揄：「這就是他的作用，大叫和回傳」、「他只是追波，我的狗也能做到」、「還以為他入球了」、「Gallagher（干拿加歷查，車路士中場）Pro Max」。

加盟阿積士後，「神軒」在荷甲出戰4場，仍未貢獻入球和助攻，他的表現是否真如網民所說般不堪，真的只會回傳呢？

軒達臣加盟阿積士後，似乎不太受歐洲球迷歡迎。（軒達臣X）

目前他共4次正選上陣，且都踢足全場，從數據上看，軒達臣的xA（預期助攻）是0.87，場均有1次關鍵傳球，傳球成功率為88.7%。考慮到他向來都是偏工兵型中場，職責以控制球權及防守為主，這數據其實不算失禮。

不過軒達臣在荷甲的防守數據則不太出色，雖然他的地面對抗成功率高達百分之百，但至今只有3次，攔截（Interceptions）也同樣只有3次，封阻射門為1次，較顯眼的是搶截（Tackles），目前共有8次。

以場均數據來看，軒達臣的防守表現不算突出。（Fotmob網站截圖）

值得一提的是，阿積士今季戰績一落千丈，更一度跌入降班區，現時排在第5位，若要爭取來季歐聯資格，便至少要以第3名衝線參加附加賽，但第3位的川迪比他們多11分，要反超前並不容易。若軒達臣能率隊創造奇蹟，相信將為自己挽回名聲。