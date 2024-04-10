羽毛球亞錦賽｜鄧謝配、李卓耀、楊楊配率先晉級　盧善恩負戴資穎

亞洲羽毛球錦標賽周三（10日）展開正賽第一圈，香港羽毛球代表分途出擊。今站亦是奧運積分排名在4月30日「截數」前，一眾香港球手能出戰的最大型積分賽。

李卓耀、鄧俊文／謝影雪、楊雅婷／楊霈霖率先過關，伍家朗、李晉熙／吳芷柔稍後登場。盧善恩在首圈便遇上「台灣球后」戴資穎，范嘉茵／尤漫瑩對手為前排名世界第一的韓國組合金昭映／孔熙容，均未能晉級。



李卓耀亞錦賽首圈順利過關。（資料圖片／趙子晉攝）

李卓耀在男單面對日本球手渡邊航貴，首局由頭帶到尾姿態以21：16先拔頭籌，次局同樣早段領放，即使曾被追至14：14平手，惟仍能以21：18再贏一局，勝出賽事。李卓耀下輪賽事將受考驗，16強對手為今年狀態大勇的印尼球手基斯迪。

混合雙打拍檔鄧俊文、謝影雪首圈對手僅為混雙世界排名的阿聯酋組合Sreeyuktha Sreejith Parol／Kuswanto Kuswanto，相當輕鬆地以21：13、21：7直落兩局贏波晉級。被列8號種子的「鄧謝配」，16強對手為日本組合金子祐樹／松友美佐紀。

杭州亞運羽毛球賽：香港組合鄧俊文／謝影雪出戰混雙8強。（資料圖片／袁志浩攝）

今夏有望首戰巴黎奧運的香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖，第一戰有好開始，對印尼組合在先輸一局18：21之下，以21：14追平，決勝局末段雖然曾領先到20：13，卻遭對手取搶6分，驚險之下把握住關鍵分，21：19獲勝，2：1晉級16強。

周二從外圍賽小組首名出線的盧善恩，首圈便遇上休戰後復出的戴資穎，首局10：21大比數先輸，次局一度領先15：12，惟戴資穎連取7分一口氣反超前，最後盧善恩16：21直落兩局告負。同樣由外圍賽晉級的女雙組合范嘉茵／尤漫瑩也在首圈對上強敵，對曾排名世界第一的韓國組合金昭映／孔熙容，直落兩局16：21、9：21落敗。

港隊另一男單球手伍家朗，稍後會面對日本球手奈良岡功大，混雙組合李晉熙、吳芷柔則面對印度組合。