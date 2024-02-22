電競｜港將Chris Wong首戰「街霸世界盃」　精彩表現引旁述驚呼

香港街霸好手黃育祥（Chris Wong）在去年11月的CPT 2023（Capcom Pro Tour 2023）法國站決賽中，擊敗兩屆世界冠軍MenaRD，獲得賽季最終大賽Capcom Cup X入場券。

這屆「街霸世界盃」獎金為史上最豐厚一次，同樣世界各地高手雲集，Chris Wong周四（22日）凌晨在B組兩戰全勝，另一港將Rainpro則在G組錄1勝1負。



Chris Wong在「街霸世界盃」殺入十六強。（Chris Wong Facebook）

Chris Wong去年曾代表香港出戰杭州亞運，惜最終與獎牌擦身而過。不過11月他在CPT 2023法國站決賽勝出，以賽事僅有3個線下白金賽冠軍的途徑，進入今屆Capcom Cup。

上周抽籤結果出爐時，他在Facebook表示「幸好避過了死亡之組Group F」，該分組內便有兩屆Capcom Cup冠軍MenaRD，還有著名選手AngryBird等。他續稱「Group B也不容易打就是了，希望贏得首名出線。」

分組賽首戰，Chris Wong面對美國選手Nephew，首局便以精準的距離掌控能力讓對手難以進攻，以「炒Per（即在沒有受任何傷害之下獲勝）」擊敗對手；次局Nephew改變戰術，甫開始便落力搶攻，但Chris Wong隨即近距離展開一連串反擊，僅用20秒便將對手KO，令旁述驚呼連連。

面對Nephew首局，Chris Wong精準地控制雙方距離，並找準時機反擊將對手「炒Per」。（Youtube截圖）

次盤雙方曾戰成1：1，不過Chris Wong仍多次瞄準對手「空振（編按：格鬥遊戲術語，即攻擊落空而露出破綻）」展開攻勢，順利以2：1贏下第二盤，總比數2：0勝出。

分組賽第二場面對巴拿馬選手DestroyGodz，Chris Wong首盤先負1：2，不過次盤重整節奏，即以2：0將比數扳平；第三盤戰況激烈，雙方互有攻守戰至決勝局，Chris Wong再次瞄準對手一次空振，以連技打掉DestroyGodz一半血量後，再將對手逼到牆邊擴大優勢，順利勝出比賽。

Chris Wong分組賽兩戰全勝。（Youtube截圖）

賽後Chris Wong被問到從CPT法國站取勝進入Capcom Cup有何感想，他表示在新加坡站落敗後，意識到自己需要練習更多，不能在比賽中太緊張，之後亦因此成長。主持人問到，一旦贏得100萬美元獎金會如何使用，Chris笑言把獎金儲起，因為最近息口高，亦會買禮物給父母。

分組賽共分3天作賽，6名選手採單循環制，目前Chris Wong在B組兩戰全勝，並以較佳戰績力壓中國選手DespairKing排在榜首；另一名港將Rainpro則在G組1勝1負，暫時排在第3位。

過往Capcom Cup賽事其實亦有其他港將殺入過16強，HumanBomb跟HotDog29都曾在此賽事獲得過不錯成績，其中HumanBomb在Capcom Cup 2015取得並列第9名。