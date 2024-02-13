電競．LoL｜中國聯賽收視暴跌5成全因T1？網民：選手逐漸國足化

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》S14春季賽已開始一段時間，然而內地聯賽LPL收視率大跌50%，成為這個頂級賽區在今季的最大話題，更引來韓國網民熱烈討論。



LPL春季賽開始前，WBG（微博電競）著名上路選手TheShy未與戰隊續約，引起不小風波，其他隊伍亦有一定人事變動，例如S13賽季只差世界賽冠軍便能達成「大滿貫」的JDG（京東電競），有上路選手369及中路選手Knight（左手）離隊等等。

隨着369及S11世界冠軍輔助Meiko加盟，加上S8為LPL拿下首個世界賽冠軍的射手JackeyLove，TES（滔博電競）成為今季LPL奪冠最大熱門，同時也是最具人氣隊伍——但春季賽揭幕戰，兩場比賽的播放量加起來不足100萬，而去年的揭幕戰，一場比賽就有接近99萬，今季賽事的播放量無疑遠不及上季；而追溯至2020年春季賽揭幕戰，一場比賽更錄得逾560萬播放量。

S8世界賽冠軍射手JackeyLove，是目前LPL現役選手中人氣較高一位，但仍不足以拯救LPL的收視率。（微博圖片）

「LPL收視暴跌5成」成為內地微博及論壇的熱議話題，這甚至比起賽事本身更吸引關注，韓國網民也紛紛分析箇中原因，包括中國隊在去年亞運會及世界賽成績不佳、英雄池固定及比賽時間太長等等，當中，中韓網民一致都認同的，是中國去年大賽成績太差是主要原因。

去年9月下旬的杭州亞運，中國與韓國兩大金牌熱門在4強狹路相逢，被視作是提前上演的決賽，但最終韓國以2：0輕鬆晉級，隨後中國在季軍賽面對越南時更贏得驚險，引來大量內地網民不滿。

至同年的S13世界賽，中國賽區4支隊伍全數進入8強淘汰賽，雖然LNG在8強被Faker帶領的T1以3：0橫掃出局，但另外3隊包括JDG、WBG、BLG均進入4強，令內地粉絲都認為中國戰隊大有機會奪冠。

只是即使中國戰隊將T1徹底包圍，還是無法將冠軍帶走，只能看着「大魔王」Faker率隊接連取勝，在首爾高舉個人生涯第4個世界冠軍，這屆賽事亦被內地網民戲稱為「一穿三」或「一穿四」，意味T1獨力擊敗所有中國代表。

由Faker帶領的T1在去年底接連擊敗多支LPL戰隊奪冠，被認為是導致LPL收視暴跌主因之一。（X@lolesport）

中韓網民分析原因 「選手逐漸國足化」

韓國網民不少人認為「T1效應」是導致國內粉絲對LPL失去熱情的主因：「感覺LPL的玩家自尊心受到了很大的傷害」；亦有人認為是中國戰隊缺乏明星選手及知名度：「整個聯賽被一支隊伍淘汰+之後轉會期導致各個戰隊能力變弱=沒有理由看啊」、「只不過是因為TheShy休息和Uzi（被稱為史上最強射手之一）再次退役造成的影響罷了」、「這大概就是Faker選手退役後LCK（韓國聯賽）的樣子了」。

國內網民對此直認不諱，大方承認亞運及世界賽成績令人失望：「怒拿銅牌，T1以一穿三，我還看個XX」、「一穿四是主因，亞運會失利情理之中」。同樣地，內地網民同樣贊成現在LPL缺乏出色的國產選手：「3支（來自中國的）四強隊都是韓國人在作威作福，無非是看哪個隊裏的韓國人更強而已」、「主要是選手不想贏，逐漸國足化」。