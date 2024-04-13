英超｜曼聯又鬧中堅荒僅兩人可用　傳坦赫格提拔U18小將應急

曼聯周六（13日）深夜般尼茅夫，不過防線再度傳來壞消息：中堅華拉尼（Raphael Varane）因傷無法出戰，「紅魔鬼」今仗（Erik Ten Hag）僅有兩名中堅可用。

英國媒體透露，領隊坦赫格為保證球隊有多一名中堅作後備，只能從U18提拔新星積克京頓（Jack Kingdon）應急。



《曼徹斯特晚報》透露，坦赫格從U18提拔中堅積克京頓應急。（Getty Images）

今季曼聯飽受傷兵問題困擾，防線更是重災區。上周雙紅會時，曼聯已經要用只有19歲的甘巴拿（Willy Kambwala）夥拍哈利馬古尼（Harry Maguire）。

華拉尼上周已因傷缺陣，曼聯周五在官網宣布他因傷將休戰數周，力爭在5月球季完結前復出；另一中堅莊尼伊雲斯（Jonny Evans）亦無法出戰今場比賽。

上周的雙紅會，甘巴拿與馬古尼拍檔擔任雙中堅。（Getty Images）

加上域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），曼聯目前已有四名中堅列入傷兵名單，整個一隊陣容只有兩名中堅可用。

據英國《曼徹斯特晚報》報道，坦赫格從U18青年軍提拔只有18歲的中堅積克京頓，讓他參加當地時間周五的一隊操練。報道在標題以天才（wonder kid）形容京治，指他是天生中堅，在該位置表現令人印象深刻；他2020年11月以U14年齡組別試訓兩星期後，即被曼聯以6位數英鎊簽入。

此外，他小時候曾打過欖球，又在田徑賽事中贏過75米、150米及600米冠軍，但最終決定專注足球。報道形容他非常強壯，速度很快，且擁有出色的後場閱讀能力。

《曼徹斯特晚報》指積克京頓身體質素十分出色。（Getty Images）

今次賽前發布會上，坦赫格亦提到今季後防傷兵問題：「（經常轉換後防組合）很困難。任何人只要有一點足球常識，便會明白這會影響到你球隊的成績及表現。」《曼徹斯特晚報》表示，上場是坦赫格今季31場中，排出的第26個不同的四人後防組合。

「後防是取得戰績的基礎，我們在這方面情況相當不利，但球隊依然要取勝。我們都明白這一點，所有人也要承擔（贏波）責任。只是作為領隊，你知道這會對球隊帶來負面影響。」坦赫格在發布會上表示。

坦赫格指後防傷兵問題，影響球隊戰績。（Getty Images）

除後防外，拉舒福特（Marcus Rashford）及麥湯米尼（Scott McTominay）今仗亦上陣成疑。坦赫格表示前者有參與周五訓練，會再審視情況再作決定，但坦承後者上陣機會不大。

般尼茅夫迎戰曼聯比賽，將於香港時間周六深夜12時30分開始。曼聯目前排在第6，落後踢多1場的阿士東維拉11分，今場若不能取勝，來季歐霸席位將更加渺茫。