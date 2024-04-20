曼聯後費格遜年代無限輪迴　坦赫格應否繼續帶領紅魔？︱01球評

來到季尾，曼聯再次去到十字路口。坦赫格（Erik ten Hag）上季掌帥即有盃捧兼取得歐聯入場券，為球迷帶來希望；今季再斥巨資擴軍之後，成隊波又一次打回原形，英超冠軍無望，連入前四都有難度，不禁令人懷疑，坦赫格是否真的有能力帶領曼聯復興？

任何偉大領隊，都曾經歷艱難時刻，費格遜帶領曼聯3年半、在被炒邊緣贏得足總盃，才能開創之後獎盃不斷的傳奇。恰巧坦赫格今季在曼聯頹極之中領軍殺入足總盃4強，他是否紅魔鬼的「天選之人」，卻不能以一隻獎盃下定論。



坦赫格來季會否繼續執掌曼聯？（Getty Images）

後費格遜年代曼聯歷任領隊：

莫耶斯／2013年7月至2014年4月／贏波率：52.94%

傑斯（看守領隊）／2014年4月至5月／贏波率：50%

雲高爾／2014年7月至2016年5月／贏波率：52.43%

摩連奴／2016年5月至2018年12月／贏波率：58.33%

蘇斯克查／2018年12月至2021年11月／贏波率：54.17%

卡域克（看守領隊）／2021年11月至12月／贏波率：66.67%

蘭歷克（看守領隊）／2021年12月至2022年5月／贏波率：37.93%

坦赫格／2022年5月至今／贏波率：59.05%



曼聯後費格遜年代無限輪迴

曼聯領隊大概是英格蘭足球壇第二最難做的工作，僅次英格蘭男子國家隊主帥。紅魔鬼在傳奇主帥費格遜帶領之下開創光輝王朝，他2013年退休之後，曼聯每位新領隊也會被拿來跟他比較。接下火棒的同鄉莫耶斯在重壓中敗走奧脫福，球會轉向名帥懷抱，雲高爾和摩連奴兩位一流主帥均以失敗收場。之後改試「自己人」、費Sir昔日舊部下蘇斯克查，曾有過希望，最後還是失望而回。

一次又一次失敗，世人漸漸意識到問題不單是由誰掌帥，曼聯領隊這份工本身實在惡啃——美國老闆格拉沙家族以及他的親信活華特均不認識足球，球會最初沒有足球總監一職，球員買賣由CEO話事，結果當然出事。複雜的人事問題、權力鬥爭與辦公室政治，被球會管理層拖後腿，令領隊工作舉步維艱。

於是乎，成績差＞炒領隊＞新帥上任蜜月期＞打回原形>成績差＞炒領隊，曼聯已經多次經歷同一輪迴，上季上任的坦赫格亦不例外。英國富豪拉傑夫入股並接掌足球部門，成為曼聯改變的一個契機，有機會跳出這個惡性循環，紅魔管理層在他入主後正在大執位，問題是，坦赫格是否也應被撤換？

曼聯傳奇領隊費格遜退休後，每位紅魔主帥都會被拿來跟他比較。（Getty Images）

偉大領隊的軌跡

偉大領隊大都有跡可尋，費格遜、雲加、高普、哥迪奧拿全部都不能在英格蘭領軍首季捧盃，但他們領軍後，球隊很快已能在不同方面的表現明顯有改善，並通過一套清晰發展方針以及戰術系統的配合，一季比一季進步，直到成為冠軍。

坦赫格領軍首季有個好開始，曼聯在62場比賽勝出41場，獲得英超第三名，聯賽盃冠軍，足總盃打入決賽負曼城，各項賽事攻入108球，當中28場不失球，門將迪基亞以17場不失球獲得英超金手套獎，從球隊表現到成績都交足課。

坦赫格重建曼聯戰術體系，主張前場逼搶，轉守為攻要快，趁對方防守佈陣未完成就攻入去，盡快組織到攻門。上季初C朗跑動不足，曼聯未能做好前場逼搶，C朗離隊後曼聯全面執行這體系，就算輸曼城3：6以及被利物浦大炒7球，曼聯仍堅持這種風格。

曼聯今季表現長期令人失望。（Getty Images）

第二季見真章迅速陷落

在英超執教，往往第二季才見真章。頭一季對手未完全了解戰術落入下風，翌季當對手熟知打法，尋找到對拆方式，仍能屹立不倒的主帥才是真正王者。坦赫格正是在領軍第二季遇上考驗，轉會窗高價買入進攻中場美臣蒙特、前鋒凱倫和門將奧拿拿，戰績和表現不進反退。

成績大倒退，原因是什麼？坦赫格一再強調，曼聯今季問題是因為陣中傷兵太多。球季漫長，球員受傷無可避免，陣容強大如曼城也會遇上傷兵潮，利物浦在2月下旬至3月初不時派出半隊青年軍上陣，也能贏得聯賽盃，單是這個原因，不足以解釋曼聯戰績滑落。

曼聯今季被對方攻門次數，場均多達17.9次。（whoscore網站截圖）

被攻門次數冠絕英超

曼聯上季英超23勝6和9負得75分排第三，得58球，失43球；今季32輪賽事15勝5和12負，以50分排第七，得47球、失48球，對比上季同一階段，曼聯19勝6和7負得63分，得49球、失39球。單從數字上看，勝仗減少4場，敗仗增加5場，分數上有13分差距，入球略減2球，失球增加9球。

一組組數字，或許未必有太大感覺，3月31日曼聯作客賓福特，竟被對手攻門多達31次，當中還未計賓福特四度中楣中柱，曼聯1：1保住1分，已屬夠運。之後3：4負車路士被攻門28次，2：2和利物浦同被攻門28次，2：2和般尼茅夫也被攻門20次，4場比賽總共被攻門107次，而曼聯射門次數只得47次，不到被攻門次數一半。

紅魔鬼對賓福特一仗慘況，讓不少人發現他們今季被攻門次數其實在英超排名前列。足球數據網站whoscore.com統計，對賓福特一仗後，曼聯在2023/24球季場均被攻門17.2次，在英超聯賽排第3，僅次錫菲聯和盧頓兩支護級球隊。經過對車路士、利物浦和般尼茅夫的比賽，曼聯的被攻門次數更提升至17.9次，升上第一位，這情況在前列球隊之中相當罕見。

對比上季同一數據，曼聯場均被攻門次數僅為12.7次，排第12位，就算不是很理想，亦只有8隊被攻門次數較曼聯少。曼聯今季被攻門次數大增，直接反映後防線出問題。

馬天尼斯和安東尼兩個坦赫格「子弟兵」，今季一個長期受傷，一個持續欠表現。（Getty Images）

成也子弟兵，敗也子弟兵

坦赫格在曼聯首季的成功，防線穩健應記一功。他從阿積士引入的「親兵」利辛度馬天尼斯表現突出，就算另一愛將、「1億先生」安東尼表現一般，大家仍有耐性給予時間待他適應英超。

可是今季馬天尼斯大部分時間養傷，門將迪基亞不合坦赫格的戰術風格被放走，改由新加盟的奧拿拿把關，左閘梳爾亦長期受傷，後防人腳大變，加上今季基斯甸艾歷臣和卡斯米路兩大中場猛將雙雙表現大倒退，曼聯中後場失去上季的穩健。球季開展下來，防線傷兵問題停不了，後防組合不停變換，被攻門次數亦逐場增加。

坦赫格再三強調，「防線四人是取得成績的基礎」，多次抱怨後防傷兵多影響戰績。然而今季多支球隊均曾經歷不同程度的傷兵問題，唯獨曼聯「災情」持續未散，實在有點說不過去。安東尼開季前爆出受家暴醜聞，今季演出較上季更差，25次英超上陣只得1次助攻，未有入球，另一鋒將拉舒福特亦陷低迷，攻力大倒退，防守能力變得疲弱，攻守皆有問題，當然在成績反映出來。

坦赫格任內收購：

1. 安東尼／翼鋒／轉會費：8500萬英鎊

2. 凱倫／前鋒／轉會費：7200萬英鎊

3. 卡斯米路／中場／轉會費：7000萬英鎊

4. 美臣蒙特／進攻中場／轉會費：6000萬英鎊

5. 利辛度馬天尼斯／中堅／轉會費：5700萬英鎊

6. 奧拿拿／門將／轉會費：4720萬英鎊

7. 馬拉西亞／守將／轉會費：1300萬英鎊

8. 比恩迪亞／門將／轉會費：430萬英鎊

9. 伊雲斯／中堅／轉會費：免費加盟

10. 基斯甸艾歷臣／中場／轉會費：免費加盟



坦赫格應否繼續領軍的考慮因素

曼聯今季只餘足總盃這個最後希望，歐聯資格無望幾乎已成定局。來季重整旗鼓，再來一場換血無可避免，關鍵是，應否由坦赫格繼續掌舵？他還值得曼聯給予時間嗎？

這個荷蘭教頭，在阿積士執教時風格、戰績俱備，來到曼聯雷厲風行，曾強勢平定「C朗之亂」，首季戰績不錯。時日一久，屢次爆出將帥不和事件，他統領更衣室的能力漸受質疑——先是C朗、然後是辛祖、華拉尼，還有已離隊的門將甸恩軒達臣，到近日連今季演出備受讚賞的加拿祖，也曾在社交媒體讚好大罵坦赫格的帖文，英國小報開始不時傳出他已失去更衣室支持的傳聞。他予人感覺，當球隊諸事不順，不時會在傳媒面前拿球員出來「祭旗」，這點向來是足球圈傳統大忌。

此外，曼聯今季防線問題並非朝夕，坦赫格未能及時調整過來，問題還愈來愈嚴重。每場平均被攻門次數升上第一，證明曼聯對比賽已失去控制，身為主帥理應早已發現，為何一直無視，還是發現後無力修正？前者是蓄意疏忽、是失職，後者則是無能。

另一疑點是，坦赫格上任兩季，曼聯花去超過4億英鎊收購新兵，成績和表現僅在上季提升，今季不進反退。收購球員不是領隊責任，但從曼聯這兩季收購人選，不少明顯都是跟坦赫格有關或受他推薦才會高價買入，安東尼正是最佳例子，證明他選人眼光非常一般。當然在足球總監梅圖離任，拉傑夫旗下英力士委派的新總監會掌管轉會事務後，料坦赫格在曼聯轉會上的影響力會減低。

阿迪達在阿仙奴的例子證明，球會給予領隊足夠時間與耐性的重要性。（Getty Images）

阿迪達的例子與現實問題

說完對坦赫格能力上的三大疑點，同時不得不提領隊在球隊內的工作效果，不一定呈直線增長。這一刻的曼聯，看來攻不銳、守不穩，缺點甚多，難以看到坦赫格的工作成果。阿迪達初到阿仙奴，接替艾馬利首季只得第八，但贏了足總盃；之後一季又是第八，唯一獎盃是季前的社區盾；21/22球季似有進步，爭奪歐聯資格在優勢中敗予北倫敦死敵熱刺，只得第五，當時執教兩年半的阿迪達，難以予外界信心，也看不清阿仙奴的未來如何。

事實上，阿迪達擅長跟年輕球員相處，他逐步為球隊年輕化，亦建立起一套控球主導的戰術風格，一下子在2022/23球季突飛猛進，200多天排英超榜首，就算被曼城後上封王，英超亞軍也是後雲格年代阿仙奴的最佳排名。這些大部分都是阿迪達領軍帶出成績之後才漸漸為人所知，他的例子證明，球會給予領隊足夠時間與耐性的重要性。

坦赫格是否同樣值得給予時間，是個十分棘手的問題。必須考慮的是，曼聯在後費格遜年代，名帥已接連失敗，名宿亦試過不行，找坦赫格回來，就是希望由這個名氣不響的教頭為曼聯破舊立新，重新出發。以曼聯的現況，基本上沒有哪位頂級教頭願意來執教，曼聯曾有興趣的施丹傳聞早已拒絕，哥迪奧拿在曼城，高普季尾離開利物浦絕對不會投向敵營，安察洛堤已跟皇馬續約，唯一有機會的大概只有跟德國國家隊合約今年9月完結的拿高士文，這位少帥是否適合曼聯，又是另一回事。

現實就是，難以找到更適合人選之下，曼聯或無可選擇地給予坦赫格多一點時間。當下季解決傷兵問題，表現差便再沒有藉口，坦赫格的領軍功力如何，屆時可望有一個較為清晰和客觀的判斷。