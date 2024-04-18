巴黎奧運︱單車港隊料戰女子全能賽　李思穎求突破向李慧詩偷師

港隊有望取得巴黎奧運場地單車女子全能賽資格，「小女車神」李思穎亦極可能出戰這項目，然而她近來表現不理想，為求突破，終向「牛下女車神」李慧詩偷師。



隨着加拿大站場地單車國家盃落幕，巴黎奧運場地單車計分周期內所有賽事已悉數結束，根據最新奧運排名，港隊在全能賽排第18位，在扣除團體追逐及麥迪遜的入圍名額後，極有機會以排名取得7席中的其中一席。

港隊公布新戰衣。（袁志浩攝）

港隊今日正式公布與休閒服裝品牌「bossini.X」合作，透過風洞測試為港隊研發出新戰衣，採用之新織物料可減低高達3％風阻。發布會後港隊總教練達海飛（Herve Dagorne）表示，全能賽奧運資格要待UCI（國際單車總會）於今月21日落實，「因為他們仍有些分數要調整，只能等官方公布。」

連同早前的男、女子公路賽資格，香港單車隊在巴黎奧運共取得3張入場券，達海飛當然不滿足於此，但認為自己新上任，不應評論太多。他又稱3個名額都會與香港單車總會商討最終出戰人選，但承認當下港隊在女子全能賽，李思穎是「最佳、最有能力」的人選。

港隊總教練達海飛。（袁志浩攝）

李思穎望捕捉賽有突破 向李慧詩偷師

即使有機會首戰奧運，李思穎仍不太高興，皆因她日前在加拿大站場地單車國家盃全能賽，只獲得第20名，表現被教練評為「最差之一」。「自己無特別開心，始終最近發揮得不太好，有機會取得（奧運）資格算是沖淡些少（不快），更有動力去面對之後訓練及比賽。」

李思穎特別提到，近年全能賽中的捕捉賽「無一次踩得好」，希望在奧運前的最後階段有所突破，「教練有分析我的問題，是最後4圈永遠找不到位置（突圍），被夾在下邊，未正式用力比賽已經完結，或浪費了很多體力。」

「所以我賽前準備了很多，但場上什麼也做不到，一直犯同樣錯誤。這很嚴重，尤其（捕捉賽）是全能賽第一個項目），（犯錯）對之後心理有很大負擔。」

李思穎對自己近來表現不太滿意。（袁志浩攝）

她認為捕捉賽就如長距離的競輪賽，所以特別向師姐、倫敦奧運競輪賽銅牌得主李慧詩偷師，「她問我：『你知唔知過人要幾時過？』我答：『唔知。』她慢慢教我，（才知道）原來一個場地的彎道是如此重要，希望可以把這些東西盡快實踐。」

李思穎會隨公路單車於隊4月下旬前往歐洲訓練及比賽約1個月，港隊之後會再到日本、哈薩克、意大利等參與不同比賽，而至7月最後兩星期，全能賽車手將赴法國特訓。李思穎期望自己能盡快適應歐洲比賽節奏，「（奧運倒數）最後100日，想每日訓練做到最好，期待奧運有更好表現。」

李思穎於去年杭州亞運贏得單車女子全能賽銀牌。（資料圖片／葉詩敏攝）

李思穎又表明，渴望同時爭取代表港隊出戰女子公路賽，但總教練達海飛似乎另有考慮，「奧運是比世錦賽完全不同的環境、氣氛，它的規模大得會令運動員驚訝，在選手村每日都隨時遇到明星，又受傳媒追訪，年輕或少經驗的車手，很難兼顧兩個項目。」

這位法國教練另外提到，希望令港隊成為亞洲強隊，「數年內在亞錦賽做亞洲前三，在每個大賽都能挑戰日本與中國。」