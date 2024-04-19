乒乓世界盃︱中國隊「內訌」樊振東衛冕失敗　「張本兄妹」齊晉級

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」今（19日）於銀河綜藝館舉行男、女單八強戰，結果樊振東於男單衛冕失敗，日本球手張本智和與張本美和則分別殺入男、女單準決賽。



爭取衛冕的中國球手陳夢上午以直落4局輕取日本的平野美宇，率先殺入女單四強，對手將是擊敗中華台北選手鄭怡靜的「世一」孫穎莎，料兩名中國球手會有一番龍爭虎鬥。

至於同樣來自中國的王曼昱，就於半準決賽以局數4：1擊敗「日本一姐」早田希娜，四強鬥世界排名12的日本球手張本美和。

張本智和（右）與張本美和（左）兩兄妹分別打入男、女單四強。（公關提供）

男單方面，中國隊的馬龍繼昨日於16強擊敗法國「天才少年」Felix Lebrun後，今日半準決賽在先落後一局下，憑局數4：2反勝日本球手戶上隼輔殺入四強，會遇上頭號種子、隊友王楚欽。

八強其中一場焦點，由林高遠與樊振東上演中國隊「內訌」。雙方激戰超過1小時，林高遠在第五局一度落後0：7下逆轉拿下該局，結果亦以局數4：2擊敗近三屆世界盃男單盟主、世界第二的樊振東，將與日本球手張本智和爭奪決賽席位。男、女單四強戰將於明晚上演。

世界排名第四的馬龍晉級四強。（公關提供）

另外，主辦單位銀河娛樂亦舉辦了一系列周邊活動，包括邀請多個澳門不同的社會團體到現場觀賞賽事；於「澳門銀河」東翼廣場舉辦「球迷見面會」；並在現場辦抽獎活動，以多元方式推動來自世界各地的球迷投入賽事。