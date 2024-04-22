倫敦馬拉松｜曼聯班主拉傑夫4.5小時完成全馬　完賽即趕赴溫布萊

倫敦馬拉松與英格蘭足總盃4強同日舉行，最頭痕莫過曼聯新班主拉傑夫（Jim Ratcliffe），這名71歲的英國富豪既要參加全馬，又要入場觀賞曼聯對高雲地利的足總盃賽事。拉傑夫以約4個半小時衝線，順利完成賽事，匆匆接受訪問後即趕往溫布萊觀戰。



年屆71歲的英國富豪拉傑夫，除了深愛曼聯，馬拉松都是他的愛好之一，他在世界各地曾經完成逾30次馬拉松，而今年是拉傑夫第8次參加倫敦馬拉松。拉傑夫今年以4小時30分鐘52秒完成全馬，在男子70至74組中位列第74，造出時間更比上年的時間快近2分鐘。

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拉傑夫亦是馬拉松愛好者，今年第8次參加倫馬。（路透社）

曼聯對高雲地利的足總盃4強賽事，在當地時間下午3時半開賽，拉傑夫衝線時已經時下午2時33分。拉傑夫衝線後接受《BBC》的訪問，笑言：「到我這個年紀，這時間並不差，我要快點完成，我需要在半場時抵達（溫布萊）。」

足球與馬拉松，拉傑夫認為亦有相似之處，若以重建曼聯當作是全馬的話，距離終點還有一段距離，「兩者之間都需要勇氣，馬拉松完成30公里後是十分困難，在曼聯上並沒有完成30公里，最多只是10公里。」拉傑夫指，重建曼聯是個很長的旅程，尤其是當聘請新人時，大多要「過冷河」半年﹑一年或年半不等，這個是足球面對的獨有問題，他亦知道球迷是欠缺耐性，但重建的確需要時間。

拉傑夫完成全馬後，匆匆結束訪問趕往溫布萊。（路透社）

拉傑夫其後示意「要走了」，匆匆結束訪問後，趕及在下半場抵達溫布萊，下午4時半出現在溫布萊看台，與格拉沙（Avram Glazer）並排而坐。曼聯在領先3球下，被高雲地利後段連追3球，更戰至互射12碼驚險取勝，不知道匆忙從跑畢馬拉松後趕過來的拉傑夫有何感覺。