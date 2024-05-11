山藝教練分享中伏往事　山墳區迷路　太太遭落石擊中｜劉志宏專訪

上得山多，難免會遇意外。

山藝教練劉志宏行山近四十載，毫不諱言中伏經歷多，帶不夠水，在山墳區迷路，落坡膝部韌帶撕裂，狂飲涼茶變熱衰竭，太太中落石血流披面。他強調學懂山藝不代表零意外，但山藝可以幫你減低意外的嚴重性。

教班廿載，桃李滿門，但他不喜歡被人叫師父，偏愛宏師兄這個外號。他認為山道無涯，比學生早一步入門而已，師兄弟間應共學互勉，對山保持敬畏，既不掉以輕心，也不逞強死頂。



宏師兄建議到龍脊訪問，因為那裏是他初次接觸行山及野外活動的地方。（顏銘輝攝）

年近六十的宏師兄是退休救護，為攀總二級山藝教練，並擔任山藝委員會秘書。相約訪問地點，他建議港島龍脊，因為那裏是他行山生涯的起點。小時候家境清貧，學生年代未有想過接觸行山這種活動，他坦言「玩童軍都要有錢買制服」。1985年，廿歲左右的宏師兄投身社會打工，賺到點錢，開始嘗試野外活動，在觀塘社區中心報名參加一個為期兩個月的訓練營。

宏師兄（中）在20歲左右到社區中心參加訓練課程，初次接觸行山露營等野外活動，之後在社區中心擔任導師。（受訪者提供）

由龍脊開始野外活動生涯

「第一次行山就係呢條線（龍脊），印象好深刻，亦可以話之後幾十年野外同山藝訓練生涯，都係由呢度開始。」宏師兄說。

「我之前係一張白紙，乜都唔識。」他記得那日很曬，行得很辛苦，未到終點已喝光水。他感嘆當年太無知：「睇到地圖，沿途有好多藍色嘅水線，諗住帶唔夠水都可能斟到水，但嗰啲係季節性水源，會冇水嘅。其實今日今時都知，唔應該喺山上就咁拎非經處理嘅水飲。」

當年參加社區中心活動，宏師兄跟一大班人去野外。（受訪者提供）

「完咗第一次後，好辛苦，下次嚟唔嚟呢？但過唔到自己個關，呢啲明明係自己想試嘅嘢。」之後的周末，宏師兄又收拾行裝，前往西貢的大磡露營，繼續訓練課程。他記得40年前那裏已是廢村，荒田上有大片草地，可容納60個同學露營，但如今雜草叢生，沒有人去大磡露營。

宏師兄曾在社區中心做導師。（受訪者提供）

宏師兄自此愛上野外活動，在老師傅身上學習，由社區中心學員做到導師。他加入消防處後，周末需要當更，不得不減少到社區中心幫手。在千禧年初，他獲上司邀請，協助創立消防野外活動組。在這段時間，他報讀山藝課程，考上教練。如今，他已經是一位資深的山藝教練。

參加過社區中心的訓練後，宏師兄就愛上野外活動。（受訪者提供）

多次因掉以輕心「中伏」

在山上打滾40年，問及中伏經歷，宏師兄滔滔不絕。

有次他跟朋友打算由馬鞍山燒烤場行往馬大石澗，當日天氣炎熱，他以為很簡單，轉頭就行完，沒有帶水及帽子，但他們在山丘上的山墳區迷路。他說：「日頭嚟，喺山墳穿嚟穿去，唔知方向，好似有啲錯，最後唯有睇住山形地勢落去澗。頭都暈下暈下，即刻浸水。」

另一次，他與朋友到荃灣上、下花山一帶探路，又是以為很簡單，結果在兩個電塔之間穿來穿去，迷失方向，花了一段時間才搞清楚位置。

宏師兄是資深山藝教練，還是退休救護。（顏銘輝攝）

還有一次，他跟一個野外定向比賽的搞手上山視察，以為路線簡單，可以速去速回，怎料時間比預計耐，更遇上狂風大雨，「諗住好快就返嚟食下午茶，冇帶食物，又冇帶雨具，結果飢寒交迫，落到山濕晒，嗰晚仲頭痛」。

「檢討自己，學咗咁耐山藝，都知上山要帶乜，咁點解呢次咁掉以輕心，搞到咁狼狽？」宏師兄總結這幾次經歷：「呢啲經驗同我講，唔好諗住以為簡單，就掉以輕心。好多時喺山上出事嘅原因，就係掉以輕心。」

宏師兄行山多年，毫不諱言地分享「中伏」經歷。（顏銘輝攝）

落鹿巢山「踩波車」膝部受傷

他還表示在山上不能死頂，不要強行捱，若有不適要告訴隊友，「要喺身體狀況未去到最壞嘅時候，處理咗先，唔好畀自己身體壞到不可逆轉」。他舉例說，一旦出現熱衰竭的徵狀，必須要馬上休息降溫，避免惡化下去。

迷路以外，宏師兄試過在山上受傷。他說：「嗰次係山藝班，揹住重背囊，由鹿巢山落碎石坡去梅子林嘅引水道。嗰陣前腳踩到石，石頭向前轆，好似踩波車咁，形成跨欄動作，後腳屈起，屈起嘅時候就撕裂咗膝頭其中一條韌帶。」他撐住行山杖，在其他人幫助下，慢慢地安全落山。

宏師兄在山藝訓練中示範教學。（受訪者提供）

他難忘這次受傷，因為意外後一個月需要參加升職前的體能測驗。他續說：「我同物理治療師講，一個月後我要跑4800米，我要及格。」在加密的治療，加上支架護膝的幫助下，宏師兄通過測試，「比我想像中仲快一啲，超額完成。真正好返都要一個月後」。

行鳳凰山茶壺咀 太太遭落石擊中面部

講到較危急的一次，是宏師兄的太太受傷。那次他們與朋友行上鳳凰山的茶壺咀，差不多到積木崖時，有塊像籃球大小的石頭鬆脫，向下滾來。他說：「嗰塊石喺我身邊擦過，很好唔好彩，佢彈一彈就擦過我太太嘅額頭，當時即刻成塊面都係血。」

那個位置信號很弱，不易打通電話求救，而且地勢險要，加上起霧，直升機也來不了。根據宏師兄的救護經驗，以太太的流血傷勢需要送院。他利用急救包的物資，盡力為太太止血。打通求救電話後，他相約消防員在鳳凰徑的斬柴坳支援。他們一行人會保護傷者行經南巖棧道往斬柴坳。

宏師兄幫手創辦消防野外活動組，主持山藝訓練課程。（受訪者提供）

宏師兄認為在危急的時候，更見山藝之重要，他說：「出事嘅地勢都險要，我哋亦都帶足裝備，包括一啲繩索。有啲險位，我哋要扶住傷者行，大家都用到山藝訓練入面嘅繩索技術去做確保。全程真係用晒當年所學嘅嘢，將傷者扶到去斬柴坳。」

「當年落山聽到一啲途人嘅反應，『你睇出事嘞，佢哋揹咁多裝備一定係新手。如果係高手，使乜裝備』。我覺得呢件事睇到，受過訓練同冇受訓練嘅，思維上係有好多大分別。」

那次太太遭落石擊中的意外有驚無險，他們順利在斬柴坳會合消防。宏師兄表示她臉上的皮外傷不算嚴重，反而撞擊弄傷了頸部肌肉，之後需要再看私家醫生及接受物理治療。宏師兄與太太在社區中心的活動認識，志趣相投，之後拍拖及結婚，兩人現在都是山藝教練。

宏師兄在龍脊接受訪問。（顏銘輝攝）

宏師兄毫不忌諱分享，中伏經歷一個接一個，不怕影響當教練的權威嗎？他表示山藝教練不代表不會遇上意外。他說：「將呢啲親身經歷話畀學生知，反而更加有說服力。原來教練都有機會出事，咁即係任何人都有可能。我覺得呢個係正面嘅訊息。唔好講到自己好似無敵咁，反而將自己降到同大家差唔多，一樣係普通人，一樣有機會受傷。重要嘅係，受傷之後要點樣處理先係正確。」

宏師兄教授山藝及野外活動超過20年，尤其在消防野外活動組累積豐富經驗，他的教學風格傾向與學生平輩交流。他說：「我唔係嚟教你，我哋係一齊去分享知識，呢個過程我又舒服，遇到一啲高手，佢哋又覺得舒服，有時候佢哋會將自己識嘅嘢分享出嚟，形成大家一齊進步。」教班外，他有主持行山安全講座，也曾擔任電視節目的野外求生顧問。

宏師兄不喜歡被人叫師父，更喜歡「師兄」這個稱呼。（顏銘輝攝）

「有啲人叫我師父，我會話唔好咁叫，我鍾意宏師兄呢個名。」宏師兄說：「我只不過入門比你早，所以係你師兄。大家同樣喺山上學嘢，大自然嘅嘢係一生都學唔完。我叫自己做師兄，係同你一齊去學嘢。」